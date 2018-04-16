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Büyükşehir’in yatırımı Canlı Hayvan Borsasının yapımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri olan Canlı Hayvan Borsası’nın yapımı devam ediyor.Erzurum-Pasinler Karayolu’nun 20.

Büyükşehir’in yatırımı Canlı Hayvan Borsasının yapımı sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarından biri olan Canlı Hayvan Borsası’nın yapımı devam ediyor.
Erzurum-Pasinler Karayolu’nun 20. kilometresinde yapımı süren Canlı Hayvan Borsası, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacak. 250 dönüm arazi üzerine kurulan Canlı Hayvan Borsası, 3000-3500 civarında küçükbaş, 1000 de büyükbaş hayvan kapasiteli olarak tasarlandı. Canlı Hayvan Borsası, müşahede, yem deposu, su deposu, büyük ve küçükbaş ahırı, çoban yatakhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane, veteriner odası, kantar, ısı merkezi, otopark, otel, banka, alışveriş alanları ve restorandan oluşacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin en büyük hayvan borsasının kentte yapıldığını bildirdi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şehrimizi hayvancılığın başkenti yapmak için ilimizde 4 temel ölçekte önemli projeleri hayata geçirdik. Birincisi Ortadoğu’nun en büyük tesisi olan Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi’ni tamamladık. İkinci ölçekteki yatırımlarımız ilçelerimize canlı hayvan pazarları inşa ettik. Tarım ve hayvancılığa yönelik üçüncü yatırım dizisi olan gölet ve sulama tesisinde Türkiye rekoru gerçekleşti. Ekiplerimiz 4 yılda 172 gölet ve 165 sulama tesisi inşa etti. Dördüncü ölçekteki yatırımımız olan Canlı Hayvan Borsası’nın yapımı tüm hızıyla sürüyor. Bu projemiz de tamamlandığında Erzurum yeniden hayvancılığın Türkiye’deki kavşak noktası ve aynı zamanda merkezi olacak. Birbiriyle entegre olan bu projelerle birlikte Erzurum bu sektörde iddia ediyorum zirveye çıkacak.”

Büyükşehir’in yatırımı Canlı Hayvan Borsasının yapımı sürüyor

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