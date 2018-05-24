AK Parti'nin seçim beyannamesinde, büyükşehirlerde "Milli Müze Kompleksleri"nin kurulacağı, özel müzelerin teşvik edileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde, kültür ve sanat alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalara yer verildi. Buna göre, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik destekler artarak devam edecek, bu alana ayrılan kaynaklar arttırılacak, kültür ve sanat alanının idari örgütlenmesi yeninden ele alınacak. Kültürün daha fazla sivil toplum alanından beslenmesi sağlanarak sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif katılabileceği mekanizmalar çoğaltılacak. Daha etkin bir telif hakları sisteminin kurulması için hazırlanan mevzuat değişikliğiyle uluslararası standartlar yakalanacak ve kültür endüstrisinin gelişimine katkıda bulunulacak. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun gözden geçirilmesi ile dijital hak ihlalleri ile mücadele, kullanıcıların lisanslanması ve toplu hak yönetim sistemi, toplumun eserlerden faydalanma imkanlarının arttırılması ile farklı meslek gruplarındaki sanatçıların telif haklarına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Kültürel etkinliklerin miktar ve kalitesi arttırılacak, Türkiye'nin medeniyet birikiminin sunduğu imkanların uluslararası düzeyde tanıtılmasıyla evrensel kültüre, düşünce ve sanat üretimine aktif olarak katkıda bulunması sağlanacak. - Kültür ve sanat insanları teşvik edilecek Beyannameye göre, gelecek dönemde kültür ve sanat insanlarının tanıtımına önem verilecek, bu insanlar teşvik edilecek. Medeniyet değerlerinin kurumsal taşıyıcısı olan "vakıf geleneği" geliştirilerek yaşatılmaya ve yaygınlaştırılmaya devam edilecek. Dünya miras listesinde 2002'de 9 olan varlık ve alanların sayısının 23'e, dünya kültür mirası geçici listesinde 2002'de 18 olan varlık ve alanların sayısının da 90'a çıkarılması hedefleniyor. UNESCO hükümetler arası komite üyesi olan, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 2008 yılından bugüne kadar 14 unsur kaydettirerek ilk 10 ülke arasına girmeyi başaran Türkiye'nin, 2023 yılı itibarıyla listede kayıtlı unsur sayısının 23'e çıkarılması hedefleniyor. - Hedef Türkçeyi BM'nin resmi dilleri arasına sokmak

Türkçeyi tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaların süreceği aktarılan beyannamede, "Türkçenin Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi dilleri arasına girmesini hedefliyoruz. Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki merkezlerinde yürüttüğü Türk dili eğitim ve öğretiminin yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdüreceğiz ve bilimsel araştırmalara verdiği desteği artıracağız. 44 ülkede hizmet veren Yunus Emre Enstitülerimizin Türk Kültür Merkezi sayısını, 2023 yılına kadar 54'ten 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi. Milli kültür endüstrisinin geliştirileceği aktarılan beyannameye göre, tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının, belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek. Çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesi teşvik edilecek. - Özel tiyatro ve sinemalara destek artacak Yerel yönetimlerin kültür sanat alanındaki hareket kabiliyetleri geliştirilecek, ihtiyaç duyulan şehirlerde belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatro ve sinemalara daha fazla destek verilecek.

Sinema sektörü, uluslararası boyutu olan bir kültür endüstrisine dönüştürülücek, Türkiye'nin büyük film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda sinema sektörünün gelişimi ve güçlenmesini sağlamak için Sinema Kanunu gözden geçirilecek. Görsel sanatlara verilen destekler ise arttırılacak. Sinemada kültürün temel öğeleri olan milli, dini, ahlaki ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması oluşturulacak. Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirler alınacak, yapımı Türkiye'de gerçekleştirilecek yabancı filmler desteklenecek. - "Yaşayan kütüphane" yaklaşımıyla hizmet verilecek Yenilikçi ve kapsayıcı bir kütüphanecilik yaklaşımıyla 2023 yılına kadar en az 30 ilde kafeterya, cep sineması, çocuk oyun alanları, bireysel ve grup çalışma alanları, internet erişimi, görsel-işitsel sunum alanları bulunan "yaşayan kütüphane" yaklaşımıyla donatılmış kütüphanelerle hizmet verilecek. Bu kapsamda 40 milyon kütüphane kullanıcısına, 20 milyon ödünç verme ve 5 milyon üye sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Halk ve okul kütüphanelerinin sayı ve niteliği artırılacak, Milli Kütüphane idari ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda Milli Kütüphane'nin asli olarak araştırma ve referans kütüphanesi olma niteliği güçlendirilecek. - Nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim birimlerine en az bir kütüphane Rami Kışlası'nın renovasyon ve restorasyonu tamamlanarak İstanbul, 7 milyon kitaba sahip, Türkiye'nin en büyük kütüphanesine kavuşturulacak. Yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim birimlerinde en az bir kütüphane kurulacak. Ayrıca gezici kütüphaneler Türkiye'nin 81 ilinde faaliyete geçirilecek. Türkiye'nin tüm il merkezlerinde en az bir çocuk kütüphanesi açılarak, 2023 yılı itibarıyla 150 çocuk kütüphanesine ulaşılacak. - Türkiye'nin kültür merkezi olmayan ili kalmayacak Yerelin ihtiyaçlarını daha fazla yansıtan, çok fonksiyonlu, çağın gereklerine cevap veren tarzda yeni kültür merkezleri inşa edilecek, Türkiye'nin kültür merkezi olmayan ili kalmayacak. Bu kültür merkezlerinde drama, tiyatro, resim ve müzik atölyeleri olarak amatör ve profesyonel sanatçıların sürekli eğitim görüp, eğitim vermeleri sağlanacak. Merkezlerde okuma yazma ve edebiyat zevkini geliştirici kurslar düzenlenecek, çocuk ve gençler Türk ve dünya edebiyatının klasikleriyle tanıştırılacak.

Bu kapsamda 2023 yılında kültür merkezleri aracılığıyla 100 bin kişiye Türkçe öğretilmesi hedefleniyor. - Sahaflara "mekan" desteği verilecek Çağa ve şehre uygun bir mimari ile yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tamamlanması ile İstanbul, hem şehrin tarihi dokusuna uyumlu hem modern hem de çok daha kullanışlı ve işlevsel bir kültür merkezine kavuşacak. Kitap merkezleri, kitapçılar çarşısı ve sahaflara mekan desteği verilecek. Şehirlerde, AVM benzeri ticari faaliyet alanlarında kültürel faaliyet alanlarının oluşturulması teşvik edilecek. Okullarda sanat ve estetik duygusunu geliştirici müfredatın oluşturularak uygulanması sağlanacak. Eğitimin her kademesinde çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine uygun okumalar yapmaları, kendi edebiyatlarını ve dünya klasiklerini tanımalarını sağlayacak yeni programlar oluşturulacak. Anadolu'nun kadim medeniyetlerini de kapsayan, Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya arkeoloji anabilim dalları geliştirilecek, arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri birbirlerini besleyen ve destekleyen bölümler olarak düzenlenecek.

- 2023 taşınmaz kültür varlığının restorasyonu hedefleniyor Gelecek dönemde kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasında teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılacak. Bütün el yazması eserler, zengin kataloglarıyla birlikte dünyanın her yerinden ulaşılabilecek şekilde hizmete açılacak. Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıklarının mimari çizimleri ve projelerinin oluşturulması ve eserlerin hasar görmesi durumunda tekrar inşa edilecek şekilde bu tasarım ve projelerin arşivlenmesi sağlanacak. Kültürel mirasın restorasyonu ve korunması ile ilgili araştırma ve uygulama laboratuvarları kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapının geliştirilmesi sürdürülecek. Restorasyonların yapılması ya da fiziki varlıklarının korunmasının yanı sıra, mekanların mimari kimliğine ve orijinal işlevine uygun kullanılmasına yönelik azami hassasiyet gösterilecek. Kültürel mirasın korunması amacıyla 2023 yılına kadar 2023 taşınmaz kültür varlığının restorasyonu ve günlük yaşama kazandırılması hedefleniyor.

- Büyükşehirlerde "Milli Müze Kompleksleri" kurulacak Yıldız Sarayı'nda 2023'e kadar bütün restorasyon çalışmaları tamamlanacak, Topkapı Sarayı Külliyesi restore edilecek, gün ışığına çıkmamış eserler yeni sergileme alanları oluşturularak ziyarete açılacak. Müzecilik alanında yapılacak yatırımlarl turizmde atılım yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda henüz müzesi olmayan 13 ilde açılacak yeni müzelerle müzesi olmayan şehir kalmayacak. Mevcut müzelerin teşhir tanzimi de modern müzecilik anlayışına uygun olarak yenilenecek. Gelecek dönemde büyükşehirlerde "Milli Müze Kompleksleri" kurulacak, özel müzeler teşvik edilecek. Seçilecek şehirlerde Milli Doğa Tarihi Müzesi, Milli Çağdaş Sanatlar Müzesi, Fosil Müzesi, Tarım Müzesi, Botanik Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Milli Kıyafetler Müzesi, Milli Mimari Müzesi, Fotoğraf Sanatı Müzesi, Milli Seramik ve Çini Müzesi gibi tematik müzeler oluşturulacak. - Dijital Fotoğraf Arşivleri oluşturulacak İstanbul'un önemli mimari ve kültürel eserlerinden biri olan Kuleli Askeri Lisesi restore edilerek Türkiye'nin "yüz akı" olan milli bir müze haline getirilecek.