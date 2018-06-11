HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Büyüme rakamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: - "Büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, kalitesini daha da artırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Geçen yılın aynı döneminin 2 puan üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek büyüme rakamının kendilerini sevindirdiğini belirten Zeytinoğlu, yıla hızlı başlanılan bu büyüme oranıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında birinci sırada olunduğunu kaydetti.

İlk çeyrek büyümesine tarım sektörünün yüzde 4,6, sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 6,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 10 katkı sağladığını aktaran Zeytinoğlu, "Sanayi sektörü büyümesinin ortalama büyümenin üzerinde olmasını ayrıca önemsiyoruz. Büyümenin kalitesi açısından her alandan katkı gelmiş olmasını olumlu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yatırım harcamalarındaki artışın imalat sanayiye yönelik olmasının sürdürülebilir büyüme için gerekliliğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gayrisafi sabit sermaye oluşumuna baktığımızda yatırım harcamalarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,7 arttığını görüyoruz. Özellikle makine teçhizat yatırımlarındaki yüzde 7'lik artış memnuniyet vericidir. Geçen yılın aynı döneminde bu kalem yüzde 12 gerilemişti. Makine teçhizat yatırımlarında geçen yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimiz için olumlu bir gelişmedir."

- "Büyümenin kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz"

İlk çeyrekte kamu harcamalarının yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkısını sürdürdüğüne değinen Zeytinoğlu, "Özellikle kamu kaynaklı büyümenin yerini yatırımların alması büyümenin sürdürülebilirliği açısından bize umut veren bir gelişme. Döviz kurlarında son dönemde yaşananları da dikkate aldığımızda, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep canlılığının önemli olduğunu ancak ihracatın katkısının artmasının gerekliliğine dikkati çeken Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi istatistiklerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Cari açıkta dış ticaret dengesinden ötürü nisan ayında da artış oldu ve yıllık cari açık 57,1 milyar dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 1,5 milyar dolara yükselmesine rağmen, dış ticaret açığının 1,8 milyar dolar artması ve 5,5 milyar dolara yükselmesi açığı arttırdı. Umarız bahar ve yaz aylarının başlamasıyla turizm gelirleri daha da artar ve açığı frenleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar."

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardıKuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme rakamları Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

İlginizi Çekebilir

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.