Büyüme rakamları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, kalitesini daha da artırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

İlk çeyrekte kamu harcamalarının yüzde 3,4 artarak ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkısını sürdürdüğüne değinen Zeytinoğlu, "Özellikle kamu kaynaklı büyümenin yerini yatırımların alması büyümenin sürdürülebilirliği açısından bize umut veren bir gelişme. Döviz kurlarında son dönemde yaşananları da dikkate aldığımızda, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gayrisafi sabit sermaye oluşumuna baktığımızda yatırım harcamalarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,7 arttığını görüyoruz. Özellikle makine teçhizat yatırımlarındaki yüzde 7'lik artış memnuniyet vericidir. Geçen yılın aynı döneminde bu kalem yüzde 12 gerilemişti. Makine teçhizat yatırımlarında geçen yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimiz için olumlu bir gelişmedir."

Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep canlılığının önemli olduğunu ancak ihracatın katkısının artmasının gerekliliğine dikkati çeken Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi istatistiklerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Cari açıkta dış ticaret dengesinden ötürü nisan ayında da artış oldu ve yıllık cari açık 57,1 milyar dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 1,5 milyar dolara yükselmesine rağmen, dış ticaret açığının 1,8 milyar dolar artması ve 5,5 milyar dolara yükselmesi açığı arttırdı. Umarız bahar ve yaz aylarının başlamasıyla turizm gelirleri daha da artar ve açığı frenleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar."

