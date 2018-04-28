"Büyüyen Türkiye'de Güçlenen Kadın" paneli

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mevcut sistemimizde olan bütün tıkanıkları ortadan kaldıracak. Bürokratik oligarşiye son verecek." dedi.
Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği (UKTE-DER) tarafından düzenlenen, "Büyüyen Türkiye'de Güçlenen Kadın" konulu panel, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde konuşan Ravza Kavakcı Kan, AK Parti'nin, iktidar döneminde Türkiye'deki kadınlar için gerçekleştirdiği hizmeti ve yaşanan dönüşümü anlattı.
Bu değişimin sadece başörtülü kadınları etkilemediğinin altını çizen Kan, şöyle konuştu:
"Bu güzel dönüşüm, Kürt, Alevi, Ermeni, etnik kimliği, siyasi duruşu ve inancıyla bu ülkede 'Ben de varım, ben de bu ülkeye hizmet etmek istiyorum.' diyen her Türkiye vatandaşını etkilemiştir. Bu dönüşümünün ardında, başta teşekkür etmemiz ve şükranlarımızı sunmamız gereken, bu dönüşümü başlatan ve her platformda kadınların ve gençlerin önünü açmak için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onunla beraber hareket eden onun davasına baş koymuş olan isimsiz kahramanlar vardır. Bu isimsiz yüzbinlerce, milyonlarca kadın kahramanlar vardır. Bu ülke onlara çok şey borçlu."
Kadın şehit ve gazileri de rahmet ve minnetle andığını dile getiren Kan, tarihteki kadın kahramanları hatırlattı. Kan, 15 Temmuz şehitlerini de minnetle yad etmek istediğini söyledi.
- "Ayrımcılık ortadan kalktı"
Ravza Kavakcı Kan, panelin ardından UKTE-DER tarafından hazırlanan kadın temalı sergiyi gezdi. Sergide AA muhabirine konuşan Kan, şunları söyledi:
"Güçlenen kadın dediğimizde, bugün AK Parti Türkiyesi'nde 2018'de, kadınların daha önce maruz kalmış oldukları ayrımcılığın ortadan kalktığını görüyoruz. Kadınların iş ve eğitim hayatında, kızların okul hayatı konusunda yapılmış büyük değişimi ve teşvikleri görüyoruz. Haydi Kızlar Okula Kampanyasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı kampanyayı görüyoruz. Okuma yazma seferberliği ile yetişkin kadınları da okuma ve yazma öğrenmeye teşvik eden bu gibi projelerin yanı sıra iş hayatında olan kadınların annelikle iş ve kariyerleri arasında sıkışıp kalmasını engellemek için, esnek çalışma saatleriyle istihdama katkı buldukları bir Türkiye görüyoruz."
24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinen Kan, kadın adaylar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli destekleri ve teşvikleri olduğunu söyledi.
TBMM'de ve yerel meclislerde kadınların daha adil şekilde temsil edilmesini isteyen Kan, şöyle konuştu:
"Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanımıza kadın siyasetçiler olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mevcut sistemimizde olan bütün tıkanıkları ortadan kaldıracak. Bürokratik oligarşiye son verecek. Bununla beraber, 24 Haziran'da hem milletvekillerimizi hem de Cumhurbaşkanımızı hükümet kurma yetkisiyle beraber seçeceğiz. Daha efektif, daha hızlı ve kolay hareket eden bir Türkiye olacak. Şimdiye kadar Türkiye'nin ayağa kalkış dönemiydi, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Türkiye'nin şahlanma dönemi olacak."
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