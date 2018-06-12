İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa ülkelerinin AK Parti'ye propaganda yasağı koyduğunu ancak muhalefete izin verdiğini belirterek, "Neden yaptılar biliyor musunuz; büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin onlarca mitingi yapıldı. CHP'nin onlarca programı yapıldı ama bize izin vermiyorlar. Çünkü biliyorlar ki AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar 3,5 kat büyüyen Türkiye Allah'ın izni ile 2 kat daha büyüyecek." dedi.
Eyüpsultan'da Erzurum Pasinler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin iftarında konuşan Kaya, 24 Haziran seçimlerinin daha önceki seçimlerden çok daha önemli olduğunu söyledi.
Türkiye için çok önemli bir süreçte bulunduklarını vurgulayan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz'da milletçe bir ve beraber olduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sizler, Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların torunları olarak meydanlara çıktınız ve bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardınız. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. 15 Temmuz'un ardından 16 Nisan referandumu ile milletimize yani size geldik. Avrupalı kardeşlerimizle buluşmaya gittik, referandum kampanyamızı yapmak üzere. Hollanda'da bize yapılanları gördünüz. Avrupalı Türk kardeşlerimizle buluşmamıza izin vermediler. Neden yaptılar biliyor musunuz; büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Biliyorlar ki bu yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanımız seçilince Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin önünde bir engel kalmayacaktı. Bunu bildikleri için de geçtiğimiz sene bize yasak koydukları gibi bu sene de Avrupa'da propaganda yapmasına engel oldular. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin onlarca mitingi yapıldı. CHP'nin onlarca programı yapıldı ama bize izin vermiyorlar. Çünkü biliyorlar ki AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar 3,5 kat büyüyen Türkiye Allah'ın izni ile 2 kat daha büyüyecek."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye'yi AK Parti döneminde dünyanın en büyük 17. ekonomisi yaptıklarını ve ilerleyen dönemde de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacaklarını dile getirdi.
Türkiye'yi milletin verdiği destekle daha güçlü hale getireceklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Sizler milletin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracaksınız. Biz sizlere güveniyoruz. Meclis çatısı altında da güçlü olmak için sizlerden destek istiyoruz. Çünkü size yeniden hizmetkar olmak istiyoruz. Biz bu millete efendi olmaya gelmedik. Biz milletimize hizmetkar olmaya geldik. 16 yıldır sosyal devlet anlayışı ile 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile sizlere hizmet ettik. Eli tutulmadık bir tek yaşlı, bir tek engelli kalmadı. Engellisine, kimsesiz çocuklarına sahip çıkan, yaşlısının yanında olan bir Türkiye var. Son 10 yılda dünyada yoksulluğu en çok azaltmış ülkeyiz. Bunu ben söylemiyorum, Dünya Bankası'nın 2017 Ekonomi Raporu söylüyor. 2012'de orta insani gelişmişlik düzeyindeydik. Bugün yüksek insani gelişmişlik düzeyindeyiz. İnsani gelişme açığını en hızlı kapatan 9. ülkeyiz. Biz yine kimsesizlere sahip çıkmaya, mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. 15 yılda 12 seçimde bizi yalnız bırakmayan milletimizden yine destek istiyoruz."
İftar programına Erzurum Pasinler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zahit Özarslan, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.
Bakan Kaya, buradaki programın ardından Akşemsettin Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı.
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum