İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa ülkelerinin AK Parti'ye propaganda yasağı koyduğunu ancak muhalefete izin verdiğini belirterek, "Neden yaptılar biliyor musunuz; büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin onlarca mitingi yapıldı. CHP'nin onlarca programı yapıldı ama bize izin vermiyorlar. Çünkü biliyorlar ki AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar 3,5 kat büyüyen Türkiye Allah'ın izni ile 2 kat daha büyüyecek." dedi.

Eyüpsultan'da Erzurum Pasinler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin iftarında konuşan Kaya, 24 Haziran seçimlerinin daha önceki seçimlerden çok daha önemli olduğunu söyledi.

Türkiye için çok önemli bir süreçte bulunduklarını vurgulayan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da milletçe bir ve beraber olduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sizler, Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların torunları olarak meydanlara çıktınız ve bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardınız. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. 15 Temmuz'un ardından 16 Nisan referandumu ile milletimize yani size geldik. Avrupalı kardeşlerimizle buluşmaya gittik, referandum kampanyamızı yapmak üzere. Hollanda'da bize yapılanları gördünüz. Avrupalı Türk kardeşlerimizle buluşmamıza izin vermediler. Neden yaptılar biliyor musunuz; büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Biliyorlar ki bu yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanımız seçilince Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin önünde bir engel kalmayacaktı. Bunu bildikleri için de geçtiğimiz sene bize yasak koydukları gibi bu sene de Avrupa'da propaganda yapmasına engel oldular. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin onlarca mitingi yapıldı. CHP'nin onlarca programı yapıldı ama bize izin vermiyorlar. Çünkü biliyorlar ki AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar 3,5 kat büyüyen Türkiye Allah'ın izni ile 2 kat daha büyüyecek."