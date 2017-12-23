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Buz gibi soğukta milli piyango kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 16:29 | Son Güncelleme 10 saat önce

Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesinden bilet satın almak isteyenler, soğuk hava ve yağmura rağmen bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren gişe önünde yoğunluk başlarken, bilet kuyruğu 200 metreyi buldu. Her geçen dakika ise kuyruk uzuyor.

Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen, uzun kuyruklar oluştu. Yılbaşı bileti almak isteyenler, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV YAPIYOR

İzdiham ve 'araya kaynak yapanlar' olmaması için gişe önünde 10 özel güvenlik görevlisi çalışıyor. Zaman zaman çıkan 'sıra' tartışmaları, bu görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden önleniyor.

Nimet Abla gişesini tercih edenlerin ortak düşüncesi, büyük ikramiyenin sıklıkla buraya vurduğu şeklinde. Bu nedenle yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Bunlardan biri de Kocaeli'den İstanbul'a gezmeye gelen ve gelmişken de bilet gişesine uğrayan Murat Oğuz oldu. Oğuz, "Yaklaşık 1 buçuk saat sırada bekledim. Burayı özellikle seçtim" dedi. 9 çeyrek bilet satın alan emekli Celal Doğan ise, "Buradan çıktığını hep duyuyoruz. Bu nedenle biz de tercih ettik. 70 yaşında olduğum için görevliler beni sırada bekletmedi. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

ÜNLÜ GİŞENİN MÜDÜRÜ KONUŞTU

Gişenin müdürü Hasan Pan, DHA'ya yaptığı açıklamada yoğunluğun sabah saatlerinden başlayıp geç saatlere kadar yaşandığını söyledi. Pan, "Personelimizle hızlı bir şekilde bu yoğunluğun üstesinden geliyoruz. Müşterilerimiz en fazla 30 ila 40 dakika bekledikten sonra biletlerini alıyorlar. Yıllardır ikramiye dağıtıyoruz. Son iki yıldır büyük ikramiye bizden satıldı. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyenin bizden satılmasını bekliyoruz. Bunu da buradan çok bilet satılmasına bağlıyoruz. O zaman ikramiyenin çıkma olasılığı ise artıyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Pan, gişeden günde tam olarak kaç adet bilet satıldığıyla ilgili bir soruya ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıtlamaktan kaçınırken, "Şunu söyleyim, binlerce satıyoruz" demekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
yılbaşı milli piyango 2018

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ŞANS OYUNLARI, KUMAR, İÇKİ VE FAL OKLARI ALLAH'IN (C.C.) YASAKLADIĞI PİSLİKLERDİR. HARAMDIR.
Milli piyango, Toto, Loto, At yarışı, Deve güreşi, Horoz döğüşü umut kaynağımız oldu... Ülkemizdeki Şans oyunlara rağbet Ekonomimizin göstergesi..! UMUT FAKİRİN EKMEĞİ.
Anlamak güç gercekten.Bir bilet aldiginizda buyuk ikramiyenin size cikma olasiligi 10 milyonda bir bileti nerden alirsan al senin şansin aynı bu sogukta bilet icin saatlerce beklemek akıl işi degil.Nimet abla Turkiyede satilan biletin neredeyse yarisini satiyor tabiki olasilik anlaminda oraya cikmasi normal ama defelarca baska bayiyede cikti.Akıllı olun nerden alisaniz alin kisi olarak sansiniz aynı yani 10 milyonda bir...
Allah akıl fikir versin
buyuk ikramıye her sene nimet ablalarına çıkıyor..siz neden saatlerce kuyrukta beklersiniz..eğer önceden bir ayarlama yoksa butun biletlerin kazanma şansı aynı..havuzda toplanan paranın yuzde yirmisi falan dağıtılıyor..bayanların günde topladıkları paranın tamamı tamamı sırayla kendilerine dönüyor..)))
akıl fikir versin - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel KONUKLARI 2018 - TV8 ** https://www.youtube.com/watch?v=U1BYj6gHob4
Herkes kolay para kazanma pesinde Allah helal olan 1 kazanci ins 1000 eder haram olan 10000000 1 eder cok uzaklar gitmeye gerek yok örnekler cok yakinimizda
nimet abladan alınca ne oluyor
NE YAPSIN MİLLLET UMUT DÜNYASI KİME ÇIKARSA HAYIRDA İŞLESİN EV FAKİRLERİNİ GÖZETSİN GÖRÜYORUZ KAZANAN İŞVERENLER VAR MALESEF FAKİRİNİ GÖZETMEYEN TİPLER VAR AĞZINI AÇTILAR MI CUMAYI KAÇIRMAYALIM HACI DERLER İŞÇİNİN HAKKINI KAÇIRANLARLA DOLU MEMLEKET !!!! SON SÖZÜM HZ MUHAMMED '' İŞÇİNİN ALNININ TERİ KURUMADAN HAKKINI VERİNİZ ''
o bileti beklerken kafanıza yıldırım düşmesi sonucu ölme ihtimaliniz büyük ikramiyeyi kazanmanızdan daha yüksek
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