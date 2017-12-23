Buz gibi soğukta milli piyango kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen, uzun kuyruklar oluştu. Yılbaşı bileti almak isteyenler, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV YAPIYOR

İzdiham ve 'araya kaynak yapanlar' olmaması için gişe önünde 10 özel güvenlik görevlisi çalışıyor. Zaman zaman çıkan 'sıra' tartışmaları, bu görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden önleniyor.

Nimet Abla gişesini tercih edenlerin ortak düşüncesi, büyük ikramiyenin sıklıkla buraya vurduğu şeklinde. Bu nedenle yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Bunlardan biri de Kocaeli'den İstanbul'a gezmeye gelen ve gelmişken de bilet gişesine uğrayan Murat Oğuz oldu. Oğuz, "Yaklaşık 1 buçuk saat sırada bekledim. Burayı özellikle seçtim" dedi. 9 çeyrek bilet satın alan emekli Celal Doğan ise, "Buradan çıktığını hep duyuyoruz. Bu nedenle biz de tercih ettik. 70 yaşında olduğum için görevliler beni sırada bekletmedi. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.