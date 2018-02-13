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Buz kırıp balık tuttular

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 08:45 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasından dolayı birçok göl ve nehir tamamen buz tuttu.

Buz kırıp balık tuttular

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasından dolayı birçok göl ve nehir tamamen buz tuttu. Karasu Nehrinin tamamı buz tutunca balık tutma, burada yaşayan köylülerin gelir kaynağı oldu.
Köylüler buz tutan nehrin üzerini baltalarla kırıp içerisinde balık yakalıyor. Balık avcıları sabah erken saatlerde nehir etrafına gelip balık yakalayarak kendilerine gelir kaynağı oluşturdular. Köylülerden bazıları balık satarak evlerini geçindirdiklerini belirterek, "Tehlikeli olmasına rağmen buz tutan bölümleri baltalarla kırıp balık tutuyoruz" dedi.

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