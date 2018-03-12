Buz tutan Çıldır gölünde doğum günü kutlayıp horon teptiler

Trabzon’dan Çıldır gölünü ziyarete gelen bir grup genç buzla kaplı göl üzerinde arkadaşlarına sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü yerli ve yabacı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğu’ya ilk defa geldiklerini söyleyen 4 kişilik ekipten oluşan gençler her hafta sonu sürekli olarak gezi düzenleyerek seyahat ediyorlar. Arkadaşları olan Ayşegül İçden’in Çıldır gölünü görmeyi çok istediğini, onun için bir sürpriz yapıp doğum gününe denk getirerek buz tutan göl üzerinde pasta keserek kutlayan gençler daha sonra buz üzerinde horon teptiler.

Büyük bir sürprizle karşılaştığını söyleyen Ayşegül İçden, ’’Trabzon’dan geliyoruz ve buraları çok merak ettiğimiz için buradayız. Arkadaşlar sürpriz yaptılar? Artvin’den çıktığımızda bu sürprizi öğrendim. Çok mutluyum.’’ Dedi.

Ayşegül İçden’in arkadaşları ise İçden’e sürpriz yapmak istediklerini ve hayatları boyunca unutamayacakları ender doğum günlerinden birini yaşadıklarını ifade ederek, ’’Arkadaşımız bizim için çok özel ve onu hepimiz çok seviyoruz. Sürekli zaman geçiriyoruz, gezmeyi de ekip olarak çok seviyoruz. Çıldır Gölünü uzun zamandır merak ediyorduk. Bizde doğum gününün bu zamana gelmesi vesilesiyle ona bir sürpriz yapıp buraya gelmek istedik. Gerçekten hayatımız boyunca unutamayacağımız ender doğum günlerinden birini yaşıyoruz şu anda. ‘’ şeklinde konuştular.