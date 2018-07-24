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Buzağıya yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Mürsel Yüce, rahatsızlandığı için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdüğü buzağının, yanlış şap iğnesi nedeniyle bir aydır yerinden kalkamadığını ve derisinde yaralar oluştuğunu iddia etti.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Mürsel Yüce, rahatsızlandığı için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdüğü buzağının, yanlış şap iğnesi nedeniyle bir aydır yerinden kalkamadığını ve derisinde yaralar oluştuğunu iddia etti. Yüce, kaymakamlığa şikayette bulunduğunu söyledi. Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mürsel Yüce, yaklaşık bir ay önce yeni doğan buzağıya, şap iğnesi yapılması ve kontroller için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Müdürlükten gelen görevliler şap iğnesi yaptıktan sonra buzağının yere yığıldığını ve o tarihten beri yerden kalkamadığını iddia eden Yüce, hayvanın vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştuğunu ileri sürdü. Mürsel Yüce, durumu anlattığı Müdürlük görevlilerinin kendisini özel bir veterinere yönlendirdiğini söyledi. Tüm girişimlere rağmen bir sonuç alamadığını anlatan Yüce, Nusaybin Kaymakamlığı'na dilekçe ile başvurarak şikayetçi olduğunu söyledi. Nusaybin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapamayacaklarını belirterek, iddiaları yalandı. Buzağıya şap iğnesi ve kontrol yapıldığını aktaran görevliler, hastalığın kendileriyle bir ilgisinin olmadığını, buzağının başka bir hastalığa yakalanmış olabileceğini söyledi.

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