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BUZLANMA KAZA GETİRDİ: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 01:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA  Sultanbeyli'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Orhangazi Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 58 AJ 062 plakalı araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç ise vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenrarına çekildi.

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan araç
-Vatandaşların aracı düzeltmesi
-Genel ve detaylar

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