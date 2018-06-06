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BYEGM Yerel Medya Buluşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "En büyük Kürt partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çünkü en fazla Kürt'ün oyunu alan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "En büyük Kürt partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çünkü en fazla Kürt'ün oyunu alan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir." dedi.

Eker, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından bir otelde düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların sistem kaynaklı olduğunu, 24 Haziran'daki seçimlerle Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunun hayata geçirileceğini söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca sistemin, Kürt meselesi, din, hak ve özgürlükler ile ekonomi ve kalkınma alanlarında sorunlar oluşturduğuna işaret eden Eker, "Biz sistemin yarattığı sorun alanının ortasında doğduk. Bizim misyonumuz bu üç sorun kümesiyle mücadele etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktı. 16 yıl içerisinde sistemi reforme ederek bu sorunların her birinde önemli gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından anayasa değişikliği için tekrardan çaba sarf ettiklerini ve bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisinin destek vermesiyle Türkiye'de sistem değişikliği için referanduma gidildiğini anımsatan Eker, referandumda da halkın kabul etmesiyle oluşturulan sistemin 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle hayata geçeceğini belirtti.

- "Onlar kazandığında Türkiye geriye gidecek"

Eker, sistem değişikliğinin bu seçimi önemli kıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siyasi rakiplerimiz seçimi kazanırsak parlamenter hükümet sistemi modelini geri getireceğini söylüyor. Ya Türkiye bizim önerdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek dolayısıyla Türkiye reform alanında önemli bir mesafe kat etmiş olacak ya da onlar kazanacak. Onlar kazandığında Türkiye geriye gidecek. Dolayısıyla Türkiye tekrar eski günlerine dönme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kaderinin de bu seçimle ilişkili olduğunu dile getiren Eker, terör saldırılarından dolayı özel sektör yatırımlarının Diyarbakır'a yeterli düzeyde gelmediğini vurguladı.

Son iki yılda terör örgütü PKK'ya karşı yapılan etkin mücadelenin huzur ortamını beraberinde getirdiğini aktaran Eker, "Bu seçim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için de bir imkandır. Eğer bu bölge teröre karşı cevap niteliğinde olacak şekilde bir siyasi irade ortaya koyarsa yani Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekili adaylarını çok güçlü bir şekilde parlamentoya gönderirse cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bölgenin bu manada dirilişine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Bugün çözüm partnerimiz millettir"

Soru üzerine Eker, Çözüm Sürecini baltalayan iki unsur olduğunu, birinci unsurun PKK'nın kendisi ve onun siyasi türevleri, ikincisinin ise devletin ve güvenlik kuvvetlerinin içine sızmış FETÖ’nün olduğunu söyledi.

Eker, şöyle devam etti:

"Bunların arkadan kabloları birbirine bağlı, aynı prizden elektrik alıyorlar. Çünkü hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Amaç burada Kürt meselesinin barış içerisinde çözülmesini engellemektir. Bugün çözüm partnerimiz millettir. En büyük Kürt partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çünkü en fazla Kürt'ün oyunu alan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. 780 bin kilometrekarenin tapusu Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Zazaların, Çerkezlerin, Boşnakların, Arapların, Romanların, herkesin cebindedir."

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Anahtar Kelimeler:
"Yerel Medya Buluşmaları" BYEGM Diyarbakır Mehdi Eker

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