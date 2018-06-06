BYEGM Yerel Medya Buluşmaları

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "En büyük Kürt partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çünkü en fazla Kürt'ün oyunu alan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir." dedi.

Eker, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından bir otelde düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların sistem kaynaklı olduğunu, 24 Haziran'daki seçimlerle Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunun hayata geçirileceğini söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca sistemin, Kürt meselesi, din, hak ve özgürlükler ile ekonomi ve kalkınma alanlarında sorunlar oluşturduğuna işaret eden Eker, "Biz sistemin yarattığı sorun alanının ortasında doğduk. Bizim misyonumuz bu üç sorun kümesiyle mücadele etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktı. 16 yıl içerisinde sistemi reforme ederek bu sorunların her birinde önemli gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından anayasa değişikliği için tekrardan çaba sarf ettiklerini ve bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisinin destek vermesiyle Türkiye'de sistem değişikliği için referanduma gidildiğini anımsatan Eker, referandumda da halkın kabul etmesiyle oluşturulan sistemin 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle hayata geçeceğini belirtti.