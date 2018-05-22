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BYEGM’den "Bir Ramazan Gecesi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:40 | Son Güncelleme

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca: - "Türkiye'nin tanıtımına katkı yaptığımız inancındayız. Bu da bizi çok sevindiriyor"

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Anadolu'ya özgü ramazan eğlencelerini ve kültür zenginliklerini yabancı diplomatlara tanıtan "Bir Ramazan Gecesi" etkinliği düzenledi.

Başkentte BYEGM’nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, aralarında Filistin, Pakistan, Güney Kore, Küba olmak üzere 30 kadar ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda bürokrasi, siyaset, diplomasi camiasından isimler katıldı.

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, etkinliğe katılan büyükelçilerle birlikte, Türk siyasetine damga vurmuş devlet adamlarının eski fotoğraflarının ve liderler tarafından kullanılmış iletişim araçlarının sunulduğu serginin açılışını yaptı.

Etkinliğin açılışında kısa bir konuşma yapan Akarca, amaçlarının Türk ve Müslüman dünyasının, ramazan geleneklerini aktarmak olduğunu belirtti.

Akarca, "BYEGM’nin depolarındaki bir çok eski kitabı, Türk siyasetine damga vurmuş devlet adamlarımızın başta Atatürk olmak üzere, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski fotoğraflarını, bu fotoğrafların çekildiği fotoğraf makinelerini, mitinglerde kullandıkları mikrofonları sergiledik. Bunun açılışını bu akşam büyükelçilerle beraber yaptık." dedi.

30'a yakın büyükelçiyi bu akşam ağırladıklarını ifade eden Akarca, "Onlara aynı zamanda geleneksel ramazan eğlencelerini ve bunun yanı sıra da bazı geleneksel el sanatlarımızı tanıtmayı amaçlıyoruz. Onlar hakikaten bir ipeğin nasıl elde edildiğini gördükçe, nasıl dokunduğunu gördükçe ya da taş baskıların nasıl yapıldığını gördükçe, dondurmamızdan ve geleneksel Türk mutfağımızdan örnekleri tattıkça, memleketimiz hakkında çok daha güzel kanaatlere sahip oluyorlar. Böylelikle basınımızla, büyükelçilikleri kaynaştırmış oluyoruz. Onların soru sormalarına imkan tanımış oluyoruz. Aynı zamanda da BYEGM olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı yaptığımız inanındayız. Bu da bizi çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Davetliler, etkinlikte sergilenen eserleri, sema gösterisini, tasavvuf müziği dinletisini ve mehteran takımını ilgiyle izledi.

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Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca Ramazan Gecesi etkinliği

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