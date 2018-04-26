ByLock için başkasının üzerine çıkarılan hatları kullanmışlar

Adana'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 6 zanlının, ByLock için başkasının üzerine çıkarılan hatları kullandığı iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iki hafta önce merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu, zanlılardan K.E, H.S. ve Ç.C'nin çift hat kullandığı belirlendi.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programını yüklediği hatların başkaları adına kayıtlı olduğu ve bu kişilerin örgütle bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.

Başta askeri yapılanma alanında olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulundukları iddia edilen zanlıların ifadelerinde, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürüp haklarındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.