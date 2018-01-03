ByLock ile ilgili önemli iddia: Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla sınırlı kalmayacak

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 10:20 |6 saat önce

ByLock tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Aktaş mağdur sayısının daha fazla olabileceğini öne sürerek “Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla sınırlı kalmayacak” dedi.

FETÖ’nün ByLock tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş, FETÖ’nün yargı sürecinin işleyişini durdurmak amacıyla mor beyin uygulamaları üzerinden yönlendirmeler yaptığını ifade etti. Kullanıcı olmak için binlerce IP tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, "Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” dedi. FETÖ’nün ByLock tuzağını deşifre eden Avukat Ali Aktaş İHA’ya konuştu. ByLock kullanıcıları ile yönlendirilmiş kullanıcılar arasında ciddi IP farkı olduğunu ifade eden Avukat Ali Aktaş, "Verilere baktığımızda 5, 6 IP’li insanlar vardı. ByLock IP’sine bağlanmayı mümkün kılmayacak ve fiilen imkan tanımayacak şekilde IP kayıtları gelmeye başladı. Çok emin olduğumuz insanlar vardı. Buna ilişkin itirazlarımızı sosyal medya, mahkemelerde ve birçok yerde dile getiriyorduk ama bir türlü sonuç elde edemiyorduk. Eylül ayı gibi savcılar ceza mütalaaları vermeye başladılar. Mesela 19, 6 IP’li insanlara 6, 3 ay silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza istemeye başladılar” dedi.

“KULLANICI OLMAK İÇİN BİNLERCE IP TÜKETMENİZ GEREKİYOR” Yaptıkları incelemeler sonucunda program kullanıcılarının binlerce IP tüketmeleri gerektiğini fark ettiklerini söyleyen Ali Aktaş, "Yargının bu meseleyi çözemeyeceğini anlayınca biz bir girişimde bulunalım istedik. 20 IP altındaki kayıtları bize gönderin bir çalışma yapalım, siyasilere, temel kurumlara bunları iletelim, burada temel bir sorun var dedik . 5, 6 IP ile ancak bir programı indirebilirsiniz. 88 bin, 23 bin IP ‘li insanlar var. Kullanıcı olmak için binlerce IP tüketmeniz gerekiyor. Bu kum saati gibi birşey sürekli açık, whatsapp gibi. BTK verileri sürekli kaydediyor. Dolayısıyla gerçek kullanıcı ve gerçek olmayan kullanıcılar arasındaki fark gözüküyordu. Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bunun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve BTK birlikte çalışmaya başladılar. İki ay üzerinde bir çalışma ile 11 bin 480 kişinin mor beyin uygulamaları, namaz vakitleri, pusula gibi Fetullahçı TÜBİTAK mensuplarınca yapılan 2014 ‘tek tele kulak operasyonu sonrasında da çoğunluğu yurtdışına kaçmış uzmanlarca yapılan uygulamalar yüzünden insanların farkında olmaksızın ByLock havuzuna dahil edildikleri ortaya çıktı” diye konuştu.

Devletin FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u tespit etmesi üzerine FETÖ mensuplarınca geliştirilen uygulama ile normal vatandaşların ByLock kullanıcısı gibi gösterilerek havuza dahil edildiklerini ifade eden Aktaş, "22 Temmuz 2014 yılında büyük devlet paralel operasyonu oldu. O tarihe kadar biz etkin pişmanlık ifadelerinden şunu görüyoruz. Özellikle mahrem imam ve hakim dosyalarından gördüğümüz şudur; örgütün polis ve yargı aşamasındaki önemli unsurları kullanmaya başlamışlar. 2014 Mart’ından beri. 2014 Temmuz’unda devlet bu operasyonu yaptıktan sonra Ağustos‘ta devletin Bylock’u keşfettiği haberini alıyorlar ve bunun üzerine iki şey yapıyorlar. Birincisi cemaat tabanına bunu yaygınlaştırmak, ikincisi ilgisiz insanları uygulamalar yoluyla ByLock havuzuna dahil etmek. Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Yani 2014 Temmuz’undan önceki paralel devlet yapılanması dediğimiz ana omurgalarını korumak için hemen akabindeki aylarda ya da daha sonra bir soruşturma geçirirlerse çok sayıda ByLockçu olsun yargılanamaz hale gelsin istediler” diye konuştu.