ByLock kullanan eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Rafet Emre ile avukatı katıldı.
Sanık Emre, iddiaları kabul etmeyerek, "ByLock programını yüklemedim, kullanmadım. Ben terörist değilim. Herhangi bir terör örgütüyle alakam yoktur. 'İnsanları sohbetlere çağırdığım' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Suçsuzum, beraatımı talep ederim." dedi.
Duruşma savcısı Sinan Yüksel, sanığın 2 ayrı hatta ByLock kullandığını, örgüt mensuplarını sohbetlere çağırdığını ve "himmet" adı altında para istediğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
Sanığın yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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