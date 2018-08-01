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ByLock kullanan eski polis müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:32 | Son Güncelleme

Bitlis'te, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis müdürü Hakan Batırhan Kara, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski şube müdürü Hakan Batırhan Kara'ya 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hakan Batırhan Kara ile avukatı katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, İl Emniyet Müdürlüğünce ByLock kullananların sorgulamasının yapıldığı, sanık Kara'nın da kullandığı telefon hattıyla çok sayıda programa bağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın "tersadam" kullanıcı adıyla telefon hattından 206 defa ByLock'a giriş yaptığı, 93 mail, 58 mesaj aldığı ve 71 mesaj gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İmaj incelemelerinde ise sanığa ait telefonda kakao isimli programın kalıntılarının bulunduğu, FETÖ ile ilgili whatsApp üzerinden mesajlar yazdığının belirlendiği vurgulanan mütalaada, "Tüm deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşisine dahil olduğu, örgüt adına hareket ederek faaliyetlerde bulunduğu, üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşıldığından ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadesi kullanıldı.

Sanık, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kara'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

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Bitlis 2. Ağır Ceza ByLock FETÖ Hakan Batırhan Kara tutuklama

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