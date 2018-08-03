ByLock kullanan kişiye hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı kurumlarda çalıştığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen kişi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Özdemir ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mevcut deliller ışığında Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapan sanık Özdemir, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.
Geçimini sağlamak için çalıştığı kurumların, maaş ödemelerini Bank Asya'dan yaptıklarını dile getiren Özdemir, bu bankada hesabı bulunmasının örgütsel bir anlamı olmadığını ve FETÖ elebaşının talimatıyla bankaya para yatırmadığını savundu.
Sanıktan sonra söz alan avukatı, önceki celse müvekkiline yöneltilen, "Darbe girişimini kim yaptı?" sorusuna Özdemir'in "Asker" cevabını verdiğini ancak darbe girişimini FETÖ'nün yaptığının sabit olduğunu kaydederek, müvekkilinin bu cevabının hükme esas alınmamasını istedi.
Son sözleri sorulan sanık Özdemir, "Suçsuzum, ByLock'u kesinlikle yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.
Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Özdemir'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini bildirdi.
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