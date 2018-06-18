ByLock kullandığını kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Veli Köse savunma yaptı.
Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında istihbarat subayı olarak görevli olduğunu anlatan sanık Köse, mesleğe astsubay olarak başladığını, 2006'da girdiği subaylık sınavlarını kazanarak görevini sürdürdüğünü beyan etti.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı bir subayın kendisini aradığını ve görev olduğunu söylediğini ileri süren Köse, bunun üzerine kışlaya gittiğini belirtti.
Birliğe girişinden bir süre sonra çatışma yaşandığını ancak neler olduğunu bilmediğini savunan Köse, güvenli bir bölgeye geçerek beklemeye başladığını, sabah kışla dışından yapılan ateş sonucunda yaralandığını dile getirdi.
Köse, darbe girişiminde bulunmadığını savundu.
İddianamede, ByLock kullanımına ilişkin tespitler olduğunu belirten eski yüzbaşı Köse, programın kullanımına ilişkin delillerin MİT tarafından elde edildiğini söyleyerek, "MİT'in böyle bir araştırma yapmaya yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.
Köse, telefon hattı üzerinden 12 Ekim 2014'den itibaren ByLock kullandığı, program aracılığıyla iletişim sağladığı kişilerin kimliği ve programa giriş şifresi de belirlenmesine rağmen programı kullanmadığı iddiasını sürdürdü.
Darbe girişimine ilişkin, "Olayların içinde kaldım. Silah almadım, kimseye ateş etmedim. Olaylar esnasında yaralandım." diye konuşan eski yüzbaşı Köse, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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