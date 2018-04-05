Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında açılan davada yargılanan sanığın tutuklanmasına karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Seyfullah Kökdemir ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık Kökdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak beraatini istedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına göre gizli iletişim programındaki kullanıcı adının "Bruce Wayne" (Çizgi roman kahramanı Batman'ın gizli kimliği) olarak tespit edildiğini hatırlattı.
Okunan belgeleri ve iddiaları reddeden sanık Kökdemir, ByLock'u cep telefonuna yüklemediği ve kullanmadığı iddiasını tekrarladı.
Cumhuriyet savcısı ise kuvvetli suç şüphesi, dosyaya giren somut deliller ve sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespiti nazara alınarak cezalandırılması ve tutuklanmasına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de sanık Seyfullah Kökdemir'in ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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