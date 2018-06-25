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ByLock kullanıcısı eski emniyet müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada ByLock kullandığı ve 126 maaş taltif alarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski 4. sınıf emniyet müdürü Ahmet Topalbekiroğlu ile avukatı katıldı.

Sanık Topalbekiroğlu, örgüt evinde kaldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savunarak, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle herhangi bir bağının bulunmadığını iddia eden sanık Topalbekiroğlu, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, örgütün haberleşme programı ByLock'u iki hattında da kullandığını, 126 maaş taltif alarak haksız kazanç sağladığını ve ikametgahındaki aramada FETÖ elebaşına ait kitap ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Topalbekiroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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