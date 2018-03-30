ByLock kullanıcısı eski öğretmene hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Aydın Geçgin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık Geçgin, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.
Polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlemediğini ve kimseye ByLock veya Eagle programlarını yüklemediğini öne süren Geçgin, beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, sanık Aydın Geçgin'i 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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