ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Külahlıoğlu ve avukatı katıldı.
Külahlıoğlu savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "FETÖ/PDY'yle bir bağlantım yok. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Külahlıoğlu'nu 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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