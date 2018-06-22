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ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan üniversite öğrencisi sanığa 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan sanık 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan Şahin ve avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Şahin, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, üniversite öğrencisi sanık Şahin'e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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