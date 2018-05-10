ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalışan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen tutuklu sanık Ekrem Söğüt'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Söğüt ve avukatı katıldı.

Üzerine kayıtlı telefon hattında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock tespiti yapıldığı hatırlatılarak savunması istenen sanık Söğüt, ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Söğüt, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Söğüt'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

