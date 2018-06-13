ByLock kullanıcısına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Hakkı Kazel, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Kazel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Kazel, suçsuz olduğunu savundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kazel'e "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Hükümle birlikte Kazel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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