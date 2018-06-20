ByLock kullanıcısına hapis cezası

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Davanın karar duruşmasına sanık tutuklu Hakkı Koca ile avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Koca, suçsuz olduğunu savundu.
Koca, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Koca'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Koca'nın sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.
Hükümle birlikte Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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