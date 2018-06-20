HABER

ByLock kullanıcısına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye omak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davanın karar duruşmasına sanık tutuklu Hakkı Koca ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Koca, suçsuz olduğunu savundu.

Koca, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Koca'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Koca'nın sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Hükümle birlikte Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısıTerörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı
Fotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunduFotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine günler kala sosyal medyayı sarsan olay! Belçika'da bir oy verme skandalı daha!

24 Haziran seçimlerine günler kala sosyal medyayı sarsan olay! Belçika'da bir oy verme skandalı daha!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.