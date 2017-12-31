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ByLock kurulu telefonu tuvalete attı polis eliyle çıkardı!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 11:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gaybubet evine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında, meslekten ihraç edilen eski okul müdürünün içinde ByLock kurulu olduğu belirlenen cep telefonu tuvaletin deliğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce Ağrı'da bir okulda müdürlük yaparken FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Nazif B.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Polis ayrıca bu evde FETÖ operasyonu kapsamında başka bir ilin emniyeti tarafından aranan M.A. ve karısı Z.V.A.'nın da olduğunu belirledi.

SİFON SESİ ELE VERDİ

Polis eve baskın düzenledi. Ancak zanlılar kapıyı bir süre açmadı. Bu arada polis kapıya "aç polis" diye bağırıp vururken içeriden sifon sesi geldi. Bir süre sonra kapı açılınca polis, Nazif B.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Polis hemen sifon sesinden şüphelenerek tuvalete gidip arama başlattı. Yapılan aramada zanlının örgüt ile bağlantı kurduğu ve ByLock yüklü olan telefonun tuvaletin deliğine atıp üzerine ise sifonu çektiği anlaşıldı. Telefonu çıkaran polis, karı kocanın da ByLock kullandığını tespit etti.

Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana ByLock Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunların erkekleri yezide bayanlarıda sürtüğe benziyor.bunlara asla güvenmeyin.dini saklanmak için kullanan bu pislikler her şeyi yapıyorlar.en ağır şekilde cezalandırılmaları milletin en büyük beklentisidir.
Bylock mu kaldı artık. Andavallar. Bylock uygulamasi neredeyse 4 yıldır kullanılmıyor. Ayrıca Android markette arama kısmına bylock yazıp uygulamanın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Medyadaki apır sapır haberlerin de ne kadar yalan olduğunu görürsünüz.
yav şunu baştan söyleseydinya, karşınızdaki insanlar hep ahmak zaten, ama siz fetö donu yalayanlar çok zeki
grup yapmışlar evde
Elimiz bokada bulaştı
yav he heeee inandık fetö’ye tamam suyunu çıkarmayın bir tek bizim Cumhurureip?&Z[Z^?[Z^??][??JJX?,\?Z?,[??Hqg?\?H ?LH[??[?,[??][H?? ?x?&Y\?????YYYH0???'?H?qg?H?[^[ܚ?H?][Z??[??&[H[H?휰?1g??[܋???[Zqg??,[?H?\?^?ZHZ??]H?Z?,[???p???\?YH\??Yqg?\?????][Z??[?0??,Z?,\H?\??[Y\?H?\?g?,\?,[?H8?'XH?HY[[\??[?[\?[?H?\?\?XZ?p??[??[?HY?\?H]1,^[ܛ\??'H[Z^[܈?[K???^^Z\?[?\?[?H?Z?[X[?[[?]H?\?,[??H?YH[Y\?Z?YHXqg?,^[܈[XH[?,[q,^????[Hqg?HXX[\?Y
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