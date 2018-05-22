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ByLock'çu savcıya 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Karabük savcısı Mehmet İlhan'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Eski Karabük Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlhan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İlhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakın mahkeme başkanı tarafından okunmasının ardından sanık İlhan ve avukatı, karşı beyanda bulundu.

Daha sonra söz verilen Cumhuriyet Savcısı Emre Giray Görmez, davanın geldiği aşama nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını belirtti.

Savcı Görmez, sanık İlhan'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, bu kapsamda sanığın kendi telefonu yanı sıra kayınvalidesi adına aldığı telefon hattı üzerinden de söz konusu programı kullandığının belirlendiğini ifade etti.

İlhan'ın ByLock şifresi için çocuklarının isimlerinin ilk harflerini ve göreve başladığı Şanlıurfa'nın plaka kodunu kullandığını belirten Görmez, tanık beyanları ile dosyadaki delillerden sanığın FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığına dikkat çekti.

Savcı Görmez, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanık İlhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mehmet İlhan

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