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ByLock'ta flaş karar! Tahliye edildiler

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 16:19 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü’nün ‘Mor Beyin’ isimli sunucudan ByLock’a yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 bin 480 kişinin 3 bin 654 kişisinin İstanbul bölgesinde soruşturma geçiren kişiler olduğunu, bunların 161’inin tutuklu bulunduğunu belirtti.

ByLock'ta flaş karar! Tahliye edildiler

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeleri, güncellenen listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı.

Başsavcılıkça örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi tahliye edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 175 sanığın durumunu inceleyerek tahliye kararı verdi. ByLock listesi üzerinde mahkemenin yaptığı incelemeler halen devam ediyor. Böylece toplamda 201 kişi tahliye edilmiş oldu.

DHA

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar
Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması
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istanbul Son dakika FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bunlar teröris diye kükreyen erdoğan....madur falan yok diyen binali...şimdi ne diyecen acaba .durun tahmin edeyim fetö bizi kandırdı.
suçsuz yere 7ay yegenimi yatırdılar yazıklar olsun asıl kendileri fetocu
torpilliler salınıyor hadi bakalım .....
ABD yine öptürdü elini 11480 fetocu çıkacak. Vize de Tamam. Kim kalacak hapiste? Tabii ki garibanlar FETO teyyo ABD ye çalışmaya devam bopcular haindir...
Tıpkı Ergenekon mağdurları gibi, balyoz mağdurları gibi suçu yargi kararı ile kesinleşmemiş bu insanlara tek tip kıyafet giydirdiğinizi bir düşünün.. insanların ruhunda oluşacak bu travmaların telafisi var mı ? lütfen vatandaşlık yapmayın ve vicdanınızla karar verin..
Doğruluğu Yanlışlığı ayrı konu ama Usûl bakımından eksik karar bidefa Bikere önce Meral Ablaya sorulması gerekirdi Fetö ile Kimin Bağı var Kimin Bağı Yok O Biliyo Meral abla "_Tayyip Bey'in Fetö cülüğü Yoktur" deyince İYİ Partinin şakirT_rollerinde beyin yandı! Meral Abladan iyi bilceksiniz olum Örgütte Kim var Kim yok siz önce haddinizi bilin ))) bir Sene mama_maklube yok size
e bu kadar insanı uyduruk delillerle varsayımlarla mağdur ettiniz ne kadar tazminat ödenecek bir kişinin isteriği yüzünden ülkenin düştüğü hale bak
Kendi adamlarını saçma bir bahane ile serbest bırakıyorlar..sen istemeden onlarda onaylamadan bu program yüklenmiyor..bunların hepsi üç kağıt..şimdi kendi yavşak yobazlarını serbest bırakıyorlar...feto itinin uşakları hala akpkk da duruyor..,
hani kendini çoook bildiğini söyleyen,millete ahkm üzerine ahkam kesen o alil kafa varay ne diyordu utanmadan-sıkılmadan,YÜCE ALLAHDAN KORKMADAN. BANA MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAYIN.1 TANE MAĞDUR YOOK, Eyy ali,l kafa dün ayışı-balyoz ergenekonda SAVCI idin ÇAAARK ETTİN.Şimdi de binlerce mağdur olduğunu mahkeme söylü yor HANGİ YÜZÜNLE MİLLETE BAKACAKSIN SANA ANCAK YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ LAYIKTIR.SEN ONUNLA İFTİHAR ET. NASILSA YAHUDİ KATİLLERİ KORUDUN BAŞARILISIN.
uydurdular bir mor beyin palavrası bütün fetosuları cıkartıyorlar bari fetosu sanılarak sucsuz yere yatanların hakkını verin
astropay satın alma işlemlerinde ya da online mağazalardan alış veriş yapılması işlemlerinde, kopya sitelere erişimden uzak durmalısınız.? ;ǦW&??FV?v?&?Y????K}???Ż?聥?ѕɹ?Ё??ɕͥ???ѕ???Ё??Ѥ??͕??谁??ɕ̃?Չ?}չ????}?Ց???ͥє??͵??????鵅?āٔ?ͥѕ唁?ɧ}???͇}???ŭх??ͽ?Ʉ?????ɕ???????輽??ܹ???ɽ??剅??ͤ???Јastropay kart bozumu
astropay satın alma işlemlerinde ya da online mağazalardan alış veriş yapılması işlemlerinde, kopya sitelere erişimden uzak durmalısınız.? ;ǦW&??FV?v?&?Y????K}???Ż?聥?ѕɹ?Ё??ɕͥ???ѕ???Ё??Ѥ??͕??谁??ɕ̃?Չ?}չ????}?Ց???ͥє??͵??????鵅?āٔ?ͥѕ唁?ɧ}???͇}???ŭх??ͽ?Ʉ?????ɕ???????輽??ܹ???ɽ??剅??ͤ???Јastropay kart bozumu
benim arkadaşımın eşide bayan ceza evinde yatıyor gerekçe adına habersiz telefon hatdı almışlar kullanmışlar kadın işyerinde temizlikçi çalışıyor düşündükçe insan şaşırıyor baylok olarak kullanılmış hat bu yakınlrda mahkesigörülecek çıkması gerek çıkacağına inannıyorum ama çıkdıkdan sonra mağduriyetini kim giderecek tuvalet temizleyen orda hizmetçilik eden bir bayan oda en son 3 yada 4 yıl olmuş ordan ayrılalı kendisi orda çalışırkende yapmış yapacağını yapanlar çıkdıkdan sonrada şimdi çoğunluğu yurt dışı firarisi tayyip dediya zenginler kaçdı akıllılar salaklarda burda yakalananlar yatıyor ya
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en güzeli yorum yapmamak [url=http://www.astropaybayisi.net/]astropay[/url]
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