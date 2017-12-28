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ByLock'ta kimler tahliye edilecek? İkinci isim kaleci oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 16:55 | Son Güncelleme 9 saat önce

Güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman'ın tahliye edilmesinin ardından ByLock'ta kimler tahliye edilecek sorusu merak ediliyordu. Bugün ikinci tahliye haberi de geldi. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi

ByLock'ta kimler tahliye edilecek? İkinci isim kaleci oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.

Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı
İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Istediğinizi içeri almak için kılıf bulmuştunuz. Şimdi istediginizi salmak için kılıf da hazır. Ama Allah'ın adaleti var.
Gerçekten mağdur durumda olan kimse kalmaz inşallah. Açığa alınan çalışanlardan da gerçek mağdurlar islerine geri döner inşallah.
Allah suçsuzların yardımcısı olsun.
abim 9 ay içeride yattı İstanbul Malatya arasında mekik dokudum aylarca kış vakti lojmanda atıldık 1 haftada bosaltin dediler suç ki hırsız muamelesi gördük kendisi ırak sınırında catisurken sözde telefona yüklendi dediler dağda telsiz bile çekmediği yerde .adelet gelecek diye bekledik ama geç geldi ilk mahkemede başlamadan meslekten ihraç edildi ikinci mahkemede sen ne yaptığını biliyorsun hadi hadi konuş dediler her mahkemede savcı tutuklu yargılanmaya devam dedi telefon temiz çıktı ama inandiramadik alevi ve sol gorusumuzde tek suçumuz Allah byk
Kimlerin çıkacağı malum. Velev ki gerçek suçsuzlar çıktı. Aylardır yerinden, yurdundan, aşından, ekmeğinden edilen, çoluğu çocuğu açlığa mahkum edilen bu kişilerin vebalini nasıl ödeyecekler. Hangi yüzle suçmuşsunuz diyebilecekler.
hepsi 15 temmuzdan beri kaybettikleri itibarı kazanıp seçimlerde oy alıp kazanmak için bir taktikti inşallah türk halkı butür oyunlara gelmez ve yemez artık uyanmışlardır kör olan gözlerini açmışlardır şimdilerde uyanmış görünüyorlarda bu yapılanların hesabını verecekler az kaldı allahın sopası geliyor
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