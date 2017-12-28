ByLock'ta kimler tahliye edilecek? İkinci isim kaleci oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.