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Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 12:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen ve aralarında AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder'in de bulunduğu 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapıldığını bildirdi. FETÖ’nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile binlerce kişinin tuzağa düşürüldüğü ortaya çıkmıştı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanan, oy birliği ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in bu değerlendirme sonunda serbest bırakılabileceği iddia edildi.

Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıkları ByLock adlı uygulamanın kullanımında ortaya çıkan sorunlar çıktığı hatırlatıldı..

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı adlı şahıs tarafından geliştirilen bir hesaba ait uygulama sunucusuna yönlendirilen ve bu haliyle iradeleri dışında 'ByLock’ IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısından haklarında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır.

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar
'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı
Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

Haklarında dava açılan şahıslarla ilgili listeler yargılamanın yapıldığı Ağır Ceza Mahkemelerine gereği için gönderilmiştir. Halen soruşturması devam eden şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereği ifa edilecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Savcılık yetkilileri, değerlendirmeye alınan 36 GSM numarasını kullanan isimlerden birinin hakkında ceza kararı açıklanan AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder olduğunu ifade etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağını anlatmış ve 11 bin kişinin nasıl şüpheli durumuna düştüğünü anlatmıştı.

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Yalova ak parti ByLock Şükrü Önder

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
T.Karamollaoglu: Gerçek bir feto operasyonu yapılsa AKP nın yüzde 60'i cezaevine girer... demisti bak kilif hazirlandi dayisi olmayan garibanlar haric akp li olanlar temize cikacak çünkü feto akp nin kılcal damarlarıdır..
Al sana kılıf. Şimdi AKP de ne kadar Bürokrat. Milletvekili, Siyasetçi var ise FETÖ ye bulaşanlar. MOR BEYİN ayağına aklanacaklar. Ne güzel dünya bee.
AKP DE FETOCU OLMAYAN BIRI VARMI KI ARSIV E GIR FETO ILE KASILA KASILA POZ VERMEYEN PERSILVANYADA FETOS ILE KUZU CEVIRMEYEN AKP LI BULAMZSINIZ AKP FETOSUN TA KENDISIDIR KURUCUSU FETOSDUR..
Akp ye artık vatandaş inanmıyor.
başka partiden olsa mahfedersiniz adamı da partisinide. akp söz konusu olunca anında kılıf hazır. vallahide billahide sizin kabahatiniz yok. size inanan destek verenlere salaklara yazıklar olsun
Troller lütfen yine kaldırıldık demeyin rutin oluyor artık
Ben niye mor beyin uygulamasını hiç duymadım şimdiye kadar. Fetöden temizlik olsa akepenin yarısından çoğu fetöcü çıkar eminim. şimdi fetö üyesi olanları nasıl ederizde kurtarırız teleşı beşladı. mor beyin tuzağı diyede birşey uydudrular şimdi.
hahh bizde millet yararına bişey yaptılar sanmıştık
Desenize meyvelerini veriyor. Yani AKP'li isen suçsuz hatta kandırıldı vs vs. ama AKP'li değilsen ceza. Eeee şimdi ne olacak o kadar kişi o programın suç olduğunu bilmediği halde ceza almasına ne diyecen. O programın suç olduğuna dair darbeden öncesinde bir mahkeme kararı mı var. Madem suç o zaman vatandaşa resmi gazetede yayınlarsın o zaman suç olur. En azından herkese eşit davran. Değilse adında adalet var diye adaletli olunmuyor. Ve ayrıca artık herkes AKP diyor benim gibi.
bylok denen terör programını kullanan siyasi kanattan olanların tespiti yapılıp bu sayı hızla çoğalınca bir akpmatik deterjanı olarak mor beyin yazılımı icat ettiler ki, siyasi kanada operasyon yapmanın önü kapansın, şaşırdık mı hayır tabiki. Garip gurabadan kandırılanlar ve bank asyaya para yatıran hapse girdi işten atıldı ama iş belediyeler dahil siyasi kanada sıçrayınca sadece uzaklaştırma tedbiri. Bak yukarda Allah var herşeyi ayağınıza elinize bulaştıracak olan şaşmaz adaletin sahibidir o Allah, kuldan utanmıyorsunuz anladık ama Allahtan korkun Allahtan.
geçin bu işleri benim kullandığım telefona bylock yükleyecekler benim haberim olmayacak :) gidin kuzuları kandırın
İstedikleri kişiyi kurtarabilirler artık. Bu Muhteremin veya başka birisinin tuzağa düştüğünün Kanıtı ne olacak. Adalet Allah beni affetsin denilen noktada son bulmuştur. Ayrıcalık varsa Adalet yoktur. Ayrıcalığa sahip olan Adaleti teslim almıştır.Bunun anlamı yarında , sonraki günlerde de ADALET DÖNMEYECEK. Peygamberler bile hesaptan kaçamamış. Adaleti tanımamak destek olanlarda dahil kişinin günahını dahada arttırır ve hesab verilemez.
Vehbinin KERRAKESİ anlaşıldı, dün Bylockla ilgili savcılık açıklama yapıyor, bugün AKP'li eski vekil nasıl bırakılır onun hesabı yapılıyor, yerseniz tabii.
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