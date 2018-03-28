HABER

ByLock'u "ev ihtiyaçları" için kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Sanık Bakar: - "Arkadaşlarım bazen eve gelmeden önce benden, ByLock üzerinden çay hazırlamamı isterlerdi. Program üzerinden çay hazırlamak gibi ev ihtiyaçları hakkında yazışmalar yaptım. Bunun illegal bir program olduğunu bilmiyordum"

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ahmet Bakar ile avukatı katıldı.

Sanık Bakar savunmasında, ByLock'u üniversitede okurken kaldığı örgüt evinde arkadaşlarının yüklediğini ve onların internet hattı üzerinden programa erişim sağladığını anlattı.

Mahkeme başkanının "Programı ne amaçla yükledin?" sorusuna Bakar, "Programı arkadaşlarımla konuşmak için kullandım. Arkadaşlarım bazen eve gelmeden önce benden, ByLock üzerinden çay hazırlamamı isterlerdi. Program üzerinden çay hazırlamak gibi ev ihtiyaçları hakkında yazışmalar yaptım. Bunun illegal bir program olduğunu bilmiyordum." cevabını verdi.

Bakar, Bank Asya'da hesabı bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Üniversite döneminde kaldığım eve yardım yapılacağı söylenerek Bank Asya'da hesap açtırdım. Bu yapının art niyetli olduğunu bilmiyordum. Evlerine ve dershanelerine gittiğim için pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgüt içerisinde kod isim kullanması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Bakar ByLock duruşma FETÖ hapis cezası Malatya

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.