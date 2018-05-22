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ByLock'u kardeşi "aile içinde mesajlaşırız" diye yüklemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada tutuklu sanık, ByLock programını FETÖ sanığı kardeşinin "aile içinde mesajlaşırız" diyerek cep telefonuna yüklediğini iddia etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen farklı meslek gruplarına mensup 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurhayat K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Musa A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Nurhayat K. savunmasında, cep telefonuna ByLock programını bir başka FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kardeşi M.E.Ç'nin yüklediğini ileri sürdü.

FETÖ'yle bir bağlantısının olmadığını ve kardeşinin itirafta bulunmasını beklediğini belirten sanık Nurhayat K, "Bu programı benim cep telefonuma kardeşim 'aile içinde mesajlaşırız' diyerek yükledi. Ben sürekli ailemle çocuklarımla meşgulüm. Terör örgütüyle ilgim yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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FETÖ/PDY davası itiraf Tahliye Kararı tutuklu sanık

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