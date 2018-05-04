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Çad Başbakanı Padacke istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Çad Başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

Padacke’nin Çad Ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada, bugün yürürlüğe giren yeni anayasa gereği kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı İdriss Debby’ye sunduğunu bildirdi.

Yeni anayasa, ülkenin tam başkanlık sistemine geçişine imkan tanıyor.

Yasanın referanduma götürülmesini öneren muhalefetin hafta başında yaptığı başvuru reddedilmişti.

Anayasa, bu yıl mart ayında siyasetçi, dini önderler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edildikten sonra 11 Nisan'da hükümet tarafından onaylanmıştı. Muhalefet, forumu boykot etmişti.

Çad, 1990’dan beri Cumhurbaşkanı İdris Debby tarafından yönetiliyor.

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