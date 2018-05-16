Çad, Burkina Faso ve Nijerya'da ramazan hazırlıkları

Bati Afrika ülkelerinden Çad, Burkina Faso ve Nijerya'da da ilk teravih bu akşam kılınacak ve bugün ilk sahura kalkılacak.

Çad, Burkina Faso ve Nijerya'da yarın başlayacak ramazan için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarları doldururken, sahur ve iftar için evlerde geleneksel yemekler hazırlandı.

- Çad

Çad'daki ramazan hazırlıkları ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hasan Tahir Hasan,

"Ramazanda Çadlı aileler alışverişlerinin yanı sıra sadece ramazana ait olan yiyecekler hazırlamaktadırlar. Ramazana özgü yiyeceklerin başında Abre isimli bir meşrubat gelmektedir. Bu meşrubat ibisküs, tarçın, şeker, zencefil, karanfilden oluşan bir kokteyldir." dedi.

Hasan, ramazan boyunca camilerde tefsir, fıkıh ve Kur'an derslerinin yapıldığını söyledi.

Maddi durumu yetersiz kimseler için toplu iftarlar düzenlendiğini aktaran Hasan, "Fakirler için iftar sofraları cami ve evlerde açılmaktadır. Zenginlerin çoğu zekatlarını ramazanda vermektedirler. Ayrıca bu ayda insanlar sadaka dağıtmaktadırlar." şeklinde konuştu.