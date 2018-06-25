Çad Cumhurbaşkanı İtno'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Deby Itno, Çad devlet televizyonunun öğlen haberlerinde yayımlanan tebrik mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla Çad halkı, hükümeti ve şahsı adına kutladığını belirtti.
Erdoğan'a görevinde tam başarı dileyen Deby, "Türk halkının size yeniden görev vermesi, size duyduğu güven, halkınızın hizmetine olan bağlılığınızın bir sonucu ve de bir devlet adamı olarak üstün özelliklerinize açık bir övgüdür." ifadesini kullandı.
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