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Çad tam başkanlık sistemine geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Çad tam başkanlık sistemine geçiyor

Orta Afrika ülkesi Çad'ın, cumhurbaşkanlığı sisteminden tam başkanlık sistemine geçeceği bildirildi.

Çad basınına göre, bugün Ulusal Mecliste yapılan oylamada ülkenin yeni anayasası 2'ye karşı 132 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tam başkanlık sistemi öngören yeni anayasayla Çad, 4. Cumhuriyete geçmiş olacak.

Yeni anayasa, 228 maddeden oluşuyor. Yeni sistemde devlet başkanının görev süresi 5'ten 6 yıla çıkarıldı. Anayasaya göre, başkan yardımcılığı görevi bulunmuyor. Yeni sistemde başkan iki defa seçilebilecek ayrıca milletvekillerinin 4 olan görev süresi 5 yıla çıkarıldı.

Yeni anayasaya göre, Çad diasporası ve ülkedeki göçebe topluluklar mecliste temsil edilecek.

Yargı sistemine yönelik de yeni düzenlemelerin getirildiği anayasada, Anayasa Konseyi ve Sayıştay kaldırılarak yerine Yüksek Mahkeme kurulacak.

Yeni anayasaya karşı çıkan muhalefet, anayasanın halk oylamasına sunulması gerektiğini savunarak aksi halde ülke demokrasinin tehlikeye gireceğini belirtiyor.

Muhalif parti Kalkınma ve Yenilik İçin Ulusal Birlik (UNDR), halka, yeni anayasayı protesto etmesi çağrısı yaptı.

Anayasa, bu yıl mart ayında siyasetçi, dini önderler ve farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edildikten sonra 11 Nisan'da hükümet tarafından onaylanmıştı. Muhalefet, forumu boykot etmişti.

Çad, Ağustos 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Askeri darbeyle yönetime gelen Deby İtno, Aralık 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyor.

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Yeni Anayasa başkanlık sistemi Çad Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby

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