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Çad'da 40 günlük kabine değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 05:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İdris Debi, 8 Mayıs'ta atadığı kabinede yeniden değişikliğe gitti

Afrika ülkesi Çad'da Devlet Başkanı İdris Debi'nin mayıs başında görevlendirdiği kabinede bazı isimleri değiştirdiği bildirildi.

Devlet Başkanlığından yayımlanan kararnameye göre Debi, 25 bakan ve 4 Devlet Başkanı Genel Sekreterinin yer aldığı kabinede çok sayıda bakanı değiştirdi.

Dışişleri, içişleri, adalet, aile, savunma, eğitim, bütçe ile ekonomi bakanları dahil birçok bakan yerini başka isimlere bıraktı.

Hükümet Genel Sekreteri Mariam Mahamat Nour, basına yaptığı açıklamada, bu değişiklikle Çad'ın daha iddialı ve güçlü bir ulus haline geleceğini savundu.

Eski kabinede 9 kadın bakan bulunurken yeni kabinede 4 kadın bakan yer alıyor.

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- Çad 40 gün önce tam başkanlık sistemine geçmişti

Çad'da tam başkanlık sistemini öngören yeni anayasasının, Anayasa Mahkemesi ve Meclis tarafından onaylanmasıyla ülke 8 Mayıs'ta yarı başkanlıktan tam başkanlık sistemine geçmişti.

Başbakan Albert Pahimi Padacke'ın istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı İdris Debi, 25'i bakan ve 4 devlet sekreterinden oluşan yeni hükümeti kurmuştu.

Yeni anayasa, mart ayında siyasetçiler, dini önderler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edilmiş ve 11 Nisan'da hükümet tarafından onaylanmıştı.

Muhalefet, anayasa değişikliğini düzenleyen forumu boykot etmişti.

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- Tam başkanlık sistemi

Tam başkanlık sistemini öngören yeni anayasayla Çad, dördüncü cumhuriyete geçmiş oldu.

Yeni anayasa 228 maddeden oluşuyor. Yeni sistemde devlet başkanının görev süresi 5'ten 6 yıla çıkarıldı. Anayasaya göre, başkan yardımcılığı görevi bulunmuyor. Yeni sistemde başkan iki defa seçilebilecek, ayrıca milletvekillerinin 4 yıl olan görev süresi 5 yıla çıkarıldı.

Çad diasporası ve ülkedeki göçebe toplulukların da artık mecliste temsil edileceği yeni anayasaya göre yargı sistemine yönelik de yeni düzenlemeler bulunuyor. Anayasa Konseyi ve Sayıştay kaldırılarak yerine Yüksek Mahkeme kurulacak.

Ağustos 1960'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Çad'ı, askeri darbeyle yönetime gelen İdris Debi, Aralık 1990'dan bu yana yönetiyor.

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