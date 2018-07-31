Çad'da binlerce çocuk akut beslenme yetersizliğinden muzdarip

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Çad'da akut beslenme yetersizliğinin son derece ürkütücü düzeye yükseldiğini ve binlerce çocuğun mağdur olduğunu belirtti.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Çad'da tüm yıl boyunca görülen akut beslenme yetersizliğinin son derece ürkütücü düzeye yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki binlerce çocuğun akut beslenme yetersizliğinden muzdarip olduğu vurgulanan açıklamada, MSF'nin bu açığı kapatmak amacıyla Çad Sağlık Bakanlığı ile başkent Encemine'de 5 yaşından küçük çocuklara yönelik beslenme merkezi açtığı kaydedildi.

Ağır beslenme yetersizliğinden mağdur olan çocuklara yönelik yatarak tedavi kapasitesinin acilen artırılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayakta tedavi imkanı bulunan tesislerde de erken tedavi sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

- "Ölümün eşiğine gelmelerini beklemek zorunda değiliz"

MSF Acil Durum Programları Direktörü Natalie Roberts, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Encemine'de bugüne kadar, beslenme taramasından geçirilen ve orta derecede beslenme yetersizliği çektiği saptanan çocuklar, hiçbir şey yapılmadan evlerine geri gönderiliyordu. Oysa biliyoruz ki bu çocukları eve geri gönderdiğinizde orta derece beslenme yetersizliği hızla akut beslenme yetersizliğine dönüşecek çünkü aileleri onlara yeterince yiyecek temin edemiyor. Çocukların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için ölümün eşiğine gelmelerini beklemek zorunda değiliz."

MSF, gelecek haftalarda orta derece beslenme yetersizliğinden mağdur çocuklara yönelik ayakta tedavi çalışmalarına, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının sağladığı destekleyici gıda dağıtımını da dahil edecek.

Çad Sağlık Bakanlığının Temmuz 2017'de yaptığı son araştırma, başkentteki çocuklar arasında beslenme yetersizliği oranının acil durum eşiğinin üzerinde olduğunu ortaya koymuştu.

