HABER

Çad’da Boko Haram ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 23:54 | Son Güncelleme

Çad Gölü’nde bir adada Boko Haram’a yönelik operasyonda 20 terörist öldürüldü

ENCEMİNE (AA) - Çad gölündeki bir adada ordunun terör örgütü Boko Haram’a düzenlediği operasyonda 20 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya organlarından Tchadinfos'un haberine göre, Çad Gölü Havzası Yöneticisi Mahamad Abbali Sala, göldeki bazı adalarda Boko Haram örgütünün hareketlendiğini, bunun üzerine dün Tchoukou Hadje adasında örgüte operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 20 teröristin öldürüldüğünü, çok miktarda silahın da ele geçirildiğini belirten Sala, bir askerin yaşamını yitirdiğini, 4’ünün de yaralandığını ifade etti.

Sala, çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdilerSuriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Hürriyet, Kanal D satıldı mı?Hürriyet, Kanal D satıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Çad

En Çok Okunan Haberler

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar

Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.