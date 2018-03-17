Çad'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

ENCEMİNE (AA) - Çad'ın başkenti Encemine'de, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Çad Maarif Okulları tarafından organize edilen yarışmaya, öğrenci ve velilerden yoğun katılım oldu. Çad'da ilk kez yapılan İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması tüm katılımcılardan tam not alırken, etkinlik kapsamında ögrencilerin hazırladığı skeçler ve Türkçe şiirler de okundu.

Maarif Okulu Müdürü İbrahim Er, "Amacımız İstiklal Marşı'nı çocuklara öğretmek ve Türkiye'yi iyi bir şekilde tanıtmaktır." dedi.

Türkiye'nin Çad Büyükelçisi E. Sabri Ergen de yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi.

Çad televizyonu da yarışmaya ilişkin habere, ana haber bülteninde ilk sıralarda yer verdi.