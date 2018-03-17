Çad'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

ENCEMİNE (AA) - Çad'ın başkenti Encemine'de, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.
Çad Maarif Okulları tarafından organize edilen yarışmaya, öğrenci ve velilerden yoğun katılım oldu. Çad'da ilk kez yapılan İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması tüm katılımcılardan tam not alırken, etkinlik kapsamında ögrencilerin hazırladığı skeçler ve Türkçe şiirler de okundu.
Maarif Okulu Müdürü İbrahim Er, "Amacımız İstiklal Marşı'nı çocuklara öğretmek ve Türkiye'yi iyi bir şekilde tanıtmaktır." dedi.
Türkiye'nin Çad Büyükelçisi E. Sabri Ergen de yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi.
Çad televizyonu da yarışmaya ilişkin habere, ana haber bülteninde ilk sıralarda yer verdi.
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Mina Başaran'ın nişanlısı sevdiğini son yolculuğuna böyle uğurladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum