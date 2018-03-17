HABER

Çad'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Çad'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

ENCEMİNE (AA) - Çad'ın başkenti Encemine'de, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Çad Maarif Okulları tarafından organize edilen yarışmaya, öğrenci ve velilerden yoğun katılım oldu. Çad'da ilk kez yapılan İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması tüm katılımcılardan tam not alırken, etkinlik kapsamında ögrencilerin hazırladığı skeçler ve Türkçe şiirler de okundu.

Maarif Okulu Müdürü İbrahim Er, "Amacımız İstiklal Marşı'nı çocuklara öğretmek ve Türkiye'yi iyi bir şekilde tanıtmaktır." dedi.

Türkiye'nin Çad Büyükelçisi E. Sabri Ergen de yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi.

Çad televizyonu da yarışmaya ilişkin habere, ana haber bülteninde ilk sıralarda yer verdi.

Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı yarışması Maarif okulu

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.