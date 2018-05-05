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Çad'da Kastamonu Üniversitesine giriş sınavı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Çad'da Kastamonu Üniversitesine giriş sınavı yapıldı

ENCEMİNE (AA) - Kastamonu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı, Çad'ın başkenti Encemine'de 131 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sınav Komisyonu Başkanı Öğretim Görevlisi Ahmad Nor Adeen Kattan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavın Türkiye Maarif Vakfı okulları kampüsünde düzenlendiğini belirtti.

Kattan, "Kastamonu Üniversitesi, 4 yıldır yurt dışında öğrenci seçme sınavı yapmaktadır. Çad'da ise üçüncüsünü düzenledik. Bu yıl Maarif Vakfı okulları sayesinde yoğun bir katılım yaşandı." dedi.

Kastamonu Üniversitesince yapılan sınav, halihazırda dünyanın 20 farklı ülkesinde devam ediyor.

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