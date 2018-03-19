Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, ülkesinin siyasal, sosyoekonomik yapısının ve idari kurumlarının modernize edilmesi için yeni bir anayasanın hazırlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Debi başkent Encemine'de, cumhurbaşkanının görev süresinin ve devlet yapılanmasının yenilenmesi sürecinin tartışılacağı Ulusal Forum’un açılışında konuşma yaptı.
"Ülkemizin idari, politik ve sosyoekonomik yapısının reforme edilmesi zorunluluğu kendini gösteriyor." diyen Debi, şunları kaydetti:
"Son seçimde Çad halkının, ülkenin geleceği adına hükümetin ortaya koyduğu vaatleri göz önüne alarak tercihte bulunmaları değişimin haklılığını gösteriyor. Bugün geldiğimiz bu nokta değişimin kaçınılmaz olduğunu ispat ediyor. Bu ihtiyaç da yeni bir anayasanın yürürlüğe koyulmasıyla giderilebilir."
Öte yandan bir hafta sürecek foruma devletin idari kadrosunun yanı sıra milletvekilleri ve senatörler de katılırken, "ülkenin ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde forumun düzenlenmesinin manipülasyon amacını taşıdığını ve 5 dönemdir yönetimde olan Cumhurbaşkanı Debi'nin mandasını pekiştirmek adına bu forumun yapıldığını" savunan muhalefet, boykot ederek foruma katılmadı.
Söz konusu forum, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesi adına düzenlenen Devlet Ulusal Konferansı'ndan (CNS) 25 yıl sonra yapılan ikinci forum olma özelliğini taşıyor.
Ülkede yaklaşık 3 aydır hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikası nedeniyle öğretmenler ve sağlık çalışanları dahil birçok devlet memuru grev kararı almıştı.
Yönetimin öğretmen maaşlarında kesinti yapmaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla öğretmenler geçen hafta grevi durdurmuştu.
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