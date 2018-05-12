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Cadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi'nde bir esnaf, su dolan yolda yan yana dizdiği sandalyelerle köprü oluşturarak çevredekilerin üzerinden geçmesini sağladı.

Cadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi'nde bir esnaf, su dolan yolda yan yana dizdiği sandalyelerle köprü oluşturarak çevredekilerin üzerinden geçmesini sağladı.
Kırşehir’de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ankara ve Lise caddelerinde yeni yapılan yol, yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri, kapanan rögarları açmak için çaba sarf etti. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi'nde ise bir esnaf, vatandaşların su biriken yoldan karşıya geçmesi için sandalyeleri yan yana dizdi.
Bu arada, kuraklık nedeniyle ekinleri yanmaya başlayan, bu nedenle yağmur duasına çıkan çiftçilerin yüzü, birkaç gündür yağan yağmurla gülmeye başladı.

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Cadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdüCadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdüCadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdüCadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdü

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