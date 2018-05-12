Cadde göle döndü; vatandaşlar yan yana dizilen sandalyeler üzerinde yürüdü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi'nde bir esnaf, su dolan yolda yan yana dizdiği sandalyelerle köprü oluşturarak çevredekilerin üzerinden geçmesini sağladı.
Kırşehir’de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ankara ve Lise caddelerinde yeni yapılan yol, yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri, kapanan rögarları açmak için çaba sarf etti. Şehrin en işlek caddesi olan Terme Caddesi'nde ise bir esnaf, vatandaşların su biriken yoldan karşıya geçmesi için sandalyeleri yan yana dizdi.
Bu arada, kuraklık nedeniyle ekinleri yanmaya başlayan, bu nedenle yağmur duasına çıkan çiftçilerin yüzü, birkaç gündür yağan yağmurla gülmeye başladı.
FOTOĞRAFLI
Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum