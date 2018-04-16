HABER

Cadde ve sokaklarda dikkat çeken çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 63 kilometre uzunluğundaki kaldırım bordürlerini boyamak için çalışma başlattı.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir estetiğini daha güzel hale getirmek için çalışma başlattı.

Cadde ve sokaklarda dikkat çeken çalışma

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 63 kilometre uzunluğundaki kaldırım bordürlerini boyamak için çalışma başlattı.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir estetiğini daha güzel hale getirmek için çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 63 kilometre uzunluğundaki kaldırım bordürlerini boyadı. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor.
Öte yandan Mevsim şartları nedeniyle kirlenen ve renk özelliğini kaybeden kaldırım bordürleri Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.