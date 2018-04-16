Cadde ve sokaklarda dikkat çeken çalışma

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 63 kilometre uzunluğundaki kaldırım bordürlerini boyamak için çalışma başlattı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir estetiğini daha güzel hale getirmek için çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 63 kilometre uzunluğundaki kaldırım bordürlerini boyadı. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor.

Öte yandan Mevsim şartları nedeniyle kirlenen ve renk özelliğini kaybeden kaldırım bordürleri Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.