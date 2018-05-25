Caddebostan, Ramazan'da  Anadolu yakasının Feshanesi oldu

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Benim Platformu tarafından iki yıldır Caddebostan’da verilen iftar organizasyonunda düzenlenen etkinlikler Feshane’deki Ramazan şenliklerini aratmıyor. Caddebostan, Ramazan etkinliklerinde Anadolu yakasının Feshanesi olma yönünde ilerliyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kadıköy Benim Platformu tarafından iki yıldan beri Caddebostan sahilinde organize edilen iftar etkinliği Ramazan şenlikleriyle ünlü Feshane’ye rakip olma yönünde ilerliyor. Her gece iftarın ardından düzenlenen farklı bir etkinlik, iftara katılan vatandaşlara hoş anlar yaşatıyor.

Etkinlikler kapsamında dün iftarın açılmasının ardından televizyon haber spikeri Mehmet Aydın ve radyo DJ’i Hopdedik Ayhan (Ayhan Güngör), Bi Dolu Medya gösterisini sunmak için birlikte sahne aldı. Aydın ve Hopdedik Ayhan’ın sinevizyona yansıtıp üzerine esprili bir dille anlattığı canlı yayın kazaları iftarlarını açan vatandaşları güldürdü. Geçtiğimiz günlerde de Ayasofya İlahi Grubu tarafından verilen konser ve orta oyunu sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından hazırlanan Meddah-ı Şehri Ramazan gösterisi iftara katılanların beğenisini toplamıştı..