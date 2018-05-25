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Caddebostan, Ramazan'da  Anadolu yakasının Feshanesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

KADIKÖY Benim Platformu tarafından iki yıldır Caddebostan’da verilen iftar organizasyonunda düzenlenen etkinlikler Feshane’deki Ramazan şenliklerini aratmıyor.

Caddebostan, Ramazan'da  Anadolu yakasının Feshanesi oldu

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Benim Platformu tarafından iki yıldır Caddebostan’da verilen iftar organizasyonunda düzenlenen etkinlikler Feshane’deki Ramazan şenliklerini aratmıyor. Caddebostan, Ramazan etkinliklerinde Anadolu yakasının Feshanesi olma yönünde ilerliyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kadıköy Benim Platformu tarafından iki yıldan beri Caddebostan sahilinde organize edilen iftar etkinliği Ramazan şenlikleriyle ünlü Feshane’ye rakip olma yönünde ilerliyor. Her gece iftarın ardından düzenlenen farklı bir etkinlik, iftara katılan vatandaşlara hoş anlar yaşatıyor.

Etkinlikler kapsamında dün iftarın açılmasının ardından televizyon haber spikeri Mehmet Aydın ve radyo DJ’i Hopdedik Ayhan (Ayhan Güngör), Bi Dolu Medya gösterisini sunmak için birlikte sahne aldı. Aydın ve Hopdedik Ayhan’ın sinevizyona yansıtıp üzerine esprili bir dille anlattığı canlı yayın kazaları iftarlarını açan vatandaşları güldürdü. Geçtiğimiz günlerde de Ayasofya İlahi Grubu tarafından verilen konser ve orta oyunu sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından hazırlanan Meddah-ı Şehri Ramazan gösterisi iftara katılanların beğenisini toplamıştı..

ÖZBEK: “AMACIMIZ ESKİ DOSTLUKLARI, KOMŞULUKLARI CANLANDIRMAK”

Ramazan’ın sonuna kadar her akşam farklı bir etkinliğin planlandığını belirten Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, “İftar etkinliklerinin birinci gayesi pek tabii ki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek. Ancak bunun yanında bir amacı da eski dostlukları ve komşulukları da canlandırmak. Biz geçtiğimiz yıldan beri Caddebostan’da yaptığımız iftar etkinliği ile hem ihtiyaç sahibi insanları ağırlıyoruz hem de Kadıköylülere komşularıyla birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşatmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Caddebostan, Ramazan'da Anadolu yakasının Feshanesi olduCaddebostan, Ramazan'da Anadolu yakasının Feshanesi olduCaddebostan, Ramazan'da Anadolu yakasının Feshanesi olduCaddebostan, Ramazan'da Anadolu yakasının Feshanesi oldu

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