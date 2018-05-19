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Caddebostan Sahili'nde ilahiler söylendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

KADIKÖY Benim Platformu tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde düzenlenen iftarda konser veren Ayasofya İlahi Grubu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Caddebostan Sahili'nde ilahiler söylendi

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Benim Platformu tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde düzenlenen iftarda konser veren Ayasofya İlahi Grubu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kadıköy Benim Platformu tarafından Caddebostan sahilinde organize edilen iftar etkinliği vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bin kişilik alanda yapılan iftar etkinliğinde vatandaşlar sıraya girmek yerine oturdukları masalara kadar getirilerek görevlilerce dağıtılan yemeklerle iftarlarını açmanın keyfini yaşıyor. Dualar eşliğinde açılan iftarda hocanın mikrofon uzattığı küçük bir çocuğun hatasız dua okuması çevredekilerin takdirini kazandı.

GENÇ MAHALLE BEKÇİLERİ DE İFTARDA

Bağdat Caddesi’nde ve Caddebostan civarında görev yapan genç mahalle bekçileri de iftar alanının konukları arasındaydı. Bekçiler geçmişteki ağabeylerinden farklı olarak modern üniformaları ile ilgi çekti.

İFTARIN ARDINDAN İLAHİ KEYFİ

İftarın ardından sahne alan Ayasofya İlahi Grubu’nun seslendirdiği ilahiler yalnızca iftara katılanların değil akşam sahilde gezmeye çıkan vatandaşların da ilgisini çekti. Yaklaşık 40 dakika süren konseri izleyen vatandaşlar geç saatlere kadar etkinlik alanını terk etmeyerek, masalarına servis edilen çaylar eşliğinde sohbetlerine devam etti.

“İFTAR ETKİNLİKLERİNİN SADECE VAROŞLARDA OLMADIĞINI GÖSTERDİK”

Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek ise yaptığı değerlendirmede iftar etkinliklerinin çoğunlukla varoş olarak tabir edilen semtlerde yapıldığının sanıldığını belirterek, “İftar etkinliklerinin birinci gayesi pek tabii ki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek. Ancak bunun yanında bir amacı da eski dostlukları ve komşulukları da canlandırmak. Biz geçtiğimiz yıldan beri Caddebostan’da yaptığımız iftar etkinliği ile hem ihtiyaç sahibi insanları ağırlıyoruz hem de Kadıköylülere komşularıyla birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kadıköy dostluklarla daha güzel. Biz bu iftar etkinlikleri ile Kadıköy’de kardeşliği dostluğu daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu masalarda her görüşten insanı ağırlıyoruz. Bir nevi Yenikapı ruhunu Kadıköy Caddebostan sahilinde yaşatıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Caddebostan Sahili'nde ilahiler söylendiCaddebostan Sahili'nde ilahiler söylendiCaddebostan Sahili'nde ilahiler söylendi

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