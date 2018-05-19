Caddebostan Sahili'nde ilahiler söylendi

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Benim Platformu tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde düzenlenen iftarda konser veren Ayasofya İlahi Grubu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kadıköy Benim Platformu tarafından Caddebostan sahilinde organize edilen iftar etkinliği vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bin kişilik alanda yapılan iftar etkinliğinde vatandaşlar sıraya girmek yerine oturdukları masalara kadar getirilerek görevlilerce dağıtılan yemeklerle iftarlarını açmanın keyfini yaşıyor. Dualar eşliğinde açılan iftarda hocanın mikrofon uzattığı küçük bir çocuğun hatasız dua okuması çevredekilerin takdirini kazandı.

GENÇ MAHALLE BEKÇİLERİ DE İFTARDA

Bağdat Caddesi’nde ve Caddebostan civarında görev yapan genç mahalle bekçileri de iftar alanının konukları arasındaydı. Bekçiler geçmişteki ağabeylerinden farklı olarak modern üniformaları ile ilgi çekti.

İFTARIN ARDINDAN İLAHİ KEYFİ

İftarın ardından sahne alan Ayasofya İlahi Grubu’nun seslendirdiği ilahiler yalnızca iftara katılanların değil akşam sahilde gezmeye çıkan vatandaşların da ilgisini çekti. Yaklaşık 40 dakika süren konseri izleyen vatandaşlar geç saatlere kadar etkinlik alanını terk etmeyerek, masalarına servis edilen çaylar eşliğinde sohbetlerine devam etti.