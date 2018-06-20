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CADDEBOSTAN'DA OTOMOBİL TAKLALAR ATTI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 05:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Caddebostan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarpıp ardından taklalar atarak durabildi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Caddebostan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarpıp ardından taklalar atarak durabildi. Araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostancı istikametinde ilerleyen Necati Aydın yönetimindeki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Necati Aydın'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olan Aydın olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde çalışma sırasında Bostancı istikametine yoğun trafik oluştu. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırılırken trafik normal döndü. Polis ekipleri kaza ile soruşturma başlattı.

"SÜRATLIYDI NERDEYSE UÇUYORDU"

Olay yerine yakın bir yerdeki sitede bekçilik yapan İsmail Eyüp, "Otomobil aşırı hızlı şekilde ilerliyordu. Karşıdaki kaldırıma çaparak daha sonra diğer kaldırıma geçerek takla ata ata gelerek buraya çarptı. Otomobil sürücüsü içkiliydi. Otomobil içerisinde alkol ve bira şişeleri çoktu. Yaralı bir kişiydi, o da ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumu ağırdı. Önce kaldırıma çarptı daha sonra takla ata ata buraya geldi. Baya süratlıydı nerdeyse uçuyordu" diye konuştu

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri kaza yerinde önlem alması

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

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-Kaza yeri

-Otomobilden detay

-Çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması

-Polis ekiplerin çalışması

-Oluşan trafik detay

-Vatandaşla ile röp

-Alkol şişelerden detay

-Genel ve detaylar

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