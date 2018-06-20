HABER

Caddebostan'da otomobil taklalar attı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

CADDEBOSTAN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarpıp ardından taklalar atarak durabildi.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) CADDEBOSTAN'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarpıp ardından taklalar atarak durabildi. Araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostancı istikametinde ilerleyen Necati Aydın yönetimindeki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Necati Aydın'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olan Aydın olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde çalışma sırasında Bostancı istikametine yoğun trafik oluştu.Ters dönen otomobil çekici yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırılırken trafik normal döndü. Polis ekipleri kaza ile soruşturma başlattı.

"SÜRATLIYDI NERDEYSE UÇUYORDU"

Olay yerine yakın bir yerdeki sitede bekçilik yapan İsmail Eyüp, "Otomobil aşırı hızlı şekilde ilerliyordu. Karşıdaki kaldırıma çaparak daha sonra diğer kaldırıma geçerek takla ata ata gelerek buraya çarptı. Otomobil sürücüsü içkiliydi. Otomobil içerisinde alkol ve bira şiseleri çoktu. Yaralı bir kişiydi, o da ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumu ağırdı. Önce kaldırıma çarptı daha sonra takla ata ata buraya geldi. Baya süratlıydı nerdeyse uçuyordu" diye konuştu

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?
Muşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

İlginizi Çekebilir

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.