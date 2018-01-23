Çadırda yaşayan Türkmenlere yardım eli

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, karton ve hurda toplayarak ekmek parasını çıkaran ve çamurun içine kurdukları çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren Bayırbucak Türkmeni aileler, belediye ekiplerince bir eve yerleştirildi.

Suriye'deki Bayırbucak Türkmen bölgesinde yaşanan savaştan kaçarak Adapazarı'na gelen Türkmenler, karton, hurda toplayarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zor durumda olan sığınmacı Türkmenler, devletin ve vatandaşın yaptıkları yardımlarla ayakta duruyor. Türkmenlerden 2'si çocuk, 6 kişi ise 4 yıl önce ülkeye giriş yaparak devlet tarafından çıkarılan geçici kimlik ve oturma izni ile Kocaeli'ne yerleşti. Uzun bir süre burada yaşayan aile, birkaç gün önce Adapazarı Rüstemler Mahallesi'nde kentin simgesi olan Sakarya Köprüsü'nün kenarında çamurun içine kurdukları çadırlara yerleşti.

1.5 aylık Kader ve 2 yaşındaki Hıdır'ın annesi Zeynep (30) ve eşi Kadir Bektaş (32) bir çadırda, Bediha (18) ve akrabası Hıdır Muhammed (21) ise başka bir çadırda yaşıyor. İki çocuklu ailenin bulunduğu çadır küçük bir sobayla ısınırken, diğer iki kişi ise yorgan ve battaniyelere sarılıp uyumaya çalışıyor. Zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Türkmen sığınmacı gruba, bölge halkı her gün yardım paketleri getiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise Türkmenlerin yaşadığı yerde inceleme yaparak çalışma başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün Türkmenleri, bölgeden taşıyarak bir eve yerleştirdi.